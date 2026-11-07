مفاجأة .. شبهة تلاعب من صن داونز قد تمنح الأهلي لقب كأس القارات!

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شرط واحد يتطلب التحقيق في الأمر

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مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الإعلامي محمد الدغيري، عن إمكانية وجود تلاعب في مباراة صن داونز الجنوب الإفريقي خلال مباراته أمام الأهلي السعودي.

ويؤمن الدغيري بأن الأمر قد يصل إلى حصول الأهلي على البطولة رغم خسارته المباراة، وذلك إذا صحت الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

ماذا حدث؟

صن داونز حصل على بطولة كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي"، بعد التفوق على الأهلي في 19 سبتمبر الماضي بنتيجة 2/1 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

االأهلي خسر اللقب بثنائية حملت توقيع نونو سانتوس، في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف الراقي بالخطأ عن طريق حارس صن داونز، رونوين ويليامز، الذي تسبب في دخول كرة فراس البريكان، في مرماه.

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شكوك حول هذا الانتصار

الإعلامي محمد الدغيري كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"نسمع الآن عن معلومات لا نعرف صحتها، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم اكتشف حدوث تلاعب من صن داونز في مباراته مع الأهلي".

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وأضاف:"النادي الجنوب إفريقي أشرك 3 لاعبين في مباراة الأهلي، وهم غير مسجلين في كشوفات TMS، وهذا يعني أن هناك تحقيقات قد تحول البطولة لصالح المنافس".

ما هو نظام TMS؟

يتم الاعتماد على هذا النظام كوسيلة إلكترونية لتنظيم ومتابعة انتقالات اللاعبين بين الاتحادات والأندية، وذلك لضمان شفافية البيانات ومبالغ الانتقالات وباقي الأمور الأخرى.

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الاتحاد الدولي سبق أن أوضح أن هذا النظام ليس الهدف منه تسجيل اللاعبين في المسابقات، وبالتالي عدم ظهور اللاعب فيه لا يعني بالضرورة عدم قانونية مشاركته في بطولة محددة.

ويأتي ذلك لأن التسجيل يتم من خلال الاتحادات الوطنية، ولكن تظهر الشبهات عندما ينتقل اللاعب دوليًا من اتحاد لآخر دون استكمال إجراءات انتقاله وتسجيله وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، وهنا يتم اللجوء إلى التحقيق في الأمر.