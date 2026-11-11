مشاركة تابع GOAL على جوجل

فترة من التخبط يعيشها الراقي هذا الموسم

إعلان

كشف الإعلامي هتان النجار، عن وجود تسريبات تخرج من داخل الأهلي إلى وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى مشاكل للفريق على كل المستويات.

الأهلي لا يمر بأفضل حالاته خلال الموسم الجاري منذ رحيل المدرب ماتياس يايسله، بسبب تواضع المستوى وتخبط النتائج مع خليفته مارينو بوسيتش، وهو الأمر الذي تحدث عنه النجار.

ماذا قال الإعلامي السعودي؟

وأوضح النجار عبر برنامج "نادينا":"في بعض الأحيان المجالس الخاصة التي تتم داخل الأهلي، وما يحدث بها من تسريبات، هي من تكشف بعض الأمور الحساسة داخل النادي".

وأضاف:"سمعنا أحد الشخصيات الشرفية خرج لوسائل الإعلام، للحديث عن الاجتماع برئيس اللجنة التنفيذية السابق أحمد الشنطقيني، بالإضافة إلى مشاكل أخرى داخل الفريق".

إعلان إعلان

وتابع:"حتى عندما يتم التوصل لقرار لم يُصاغ بشكله النهائي بعد، يجب الانتظار لحين حسم كل شيء، حتى لا نرى الجماهير تشعر بهذا الغضب الشديد مما ينتشر من أنباء".

مواضيع ذات صلة

"لعبة إعلامية"

وفي سياق منفصل، تطرق الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، إلى الطريقة التي تُدار بها الأندية الأخرى، مع استحواذ الأمير الوليد بن طلال على الهلال، ووجود تكتلات محلية وأجنبية تتنافس على تكرار ذلك مع الاتحاد والنصر، دون سماع نفس الأمر عن الأهلي.

وقال الحميدي:"عندما ننظر إلى الاتحاد على سبيل المثال، سنجد أن هناك 3 تكتلات بها أسماء قوية تتنافس على شراء النادي، وفي النصر نفس الشيء، أكثر من طرف يريد الدخول والاستثمار، ولكن هذا لا يحدث في الأهلي".

إعلان

ورد عليه فيصل الغامدي في برنامج "نادينا":"هذه ربما تكون لعبة إعلامية، الأهلي غني برجاله، النادي لديه العديد من أعضاء الشرف المهتمين به، وكل الأخبار المتداولة والصادرة من الأندية هي أن الأهلي النادي الوحيد الذي سيستمر مع صندوق الاستثمار".

إدارة تعيش في كوكب آخر

وفي سياق منفصل قال فيصل الغامدي:"إدارة الأهلي تعيش في كوكب آخر، وحتى الآن لم نرى أي قرار أو توضيح يخص قضية المدرب، عندما نتحدث عن أندية الشركات يجب أن يكون العمل بطريقة مختلفة".

إعلان

وعن المقارنة بين ماتياس يايسله ومارينو بوسيتش:"بداية يايسله مع الأهلي كانت جيدة، حقق المركز الثالث وضمن المقعد الآسيوي، ثم حقق لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة".

وأكد:"فترة التوقف الدولي كانت الأنسب لحسم ملف بوسيتش، سواء بالإبقاء عليه أو التخلي عنه والتعاقد مع مدرب آخر".

إعلان

موقف الأهلي هذا الموسم

الفريق يعاني كثيرًا على المستوى المحلي مع مارينو بوسيتش، حيث يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن بـ21 نقطة، مما أثار التكهنات حول مصير المدرب الهولندي.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، يأتي الفريق في المركز السادس بـ8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلين دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن.