"الأهلي تخلى عن لقب قلعة الكؤوس والهلال يحتاج لسنوات للوصول لبطولات الاتحاد"

رصد عدد من المغالطات في بيان الأهلي لتوثيق بطولاته

أوضح الإعلامي الرياضي عادل المرضي أن بيان الأهلي الخاص بتوثيق عدد بطولاته، أضعف موقفه، وجرده من لقب "قلعة الكؤوس" المعروف به، كونه النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الراقي كان قد أصدر بيانًا رسميًا قبل يومين، كشف بعد عن عدد بطولاته كتوثيق بعيدًا عن الجدل الدائر في الوسط الرياضي السعودي حول هذا الملف، موضحًا أن في تاريخه 39 بطولة.

وقال المرضي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "ننتظر من وزارة الرياضة في جميع الألعاب التوثيق، لكنها تركت المجال للأندية، لأنها لم توثق، حتة لجنة التوثيق تم حلها، وبالتالي نحن في انتظار التوثيق".

وأضاف: "المغالطة في بيان الأهلي أنهم ذكروا أن هذا البيان هو الأول من نوعه في تاريخ الأندية السعودية، بينما لجنة توثيق نادي الاتحاد سبقتهم بستة أعوام، وعرضت بطولات النادي بدقة في جميع الألعاب، فكيف يكون الأهلي هو الأول؟، الأهلي هو الثاني في التوثيق والثاني في عدد البطولات، الاتحاد سنويًا يصدر بيانًا لتوثيق بطولاته، آخرها الموسم الماضي 76 بطولة، بينما الأهلي لم يصدر شيئًا في السنوات الماضية، حتى في بطولة الألعاب السعودية كان الأهلي سادسًا، والاتحاد كان ثانيًا والهلال أولًا، حت الهلال يحتاج لسنوات طويلة للوصول إلى بطولات الاتحاد، لأن الهلال لم يهتم بالألعاب المختلفة إلا في المواسم الأخيرة".

المرضي اختتم: "الأمر الآخر في البيان أنه ذكر أن الأهلي حقق 9 دوريات وثماني بطولات كأس الملك، إدارة الأهلي تتخلى رسميًا عن لقب قلعة الكؤوس، رسيميًا وفي بيان رسمي، ليصبح الاتحاد والهلال هما قلعة الكؤوس، بواقع تسعة كؤوس كأس ملك لكل منهما، ويصبح الأهلي بعد الثلاثة الكبار في كل شيء؛ في الدوري والكؤوس والبطولات الخارجية، ويفقد أهم ميزة وهو لقب قلعة الكؤوس، الهلال لديه 20 دوري والاتحاد 13 والنصر 10 والأهلي 9، هذا بحسبة لجنة التوثيق في النادي الأهلي".