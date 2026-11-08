وضعت الأهلي في أزمة بكلاسيكو النصر وأفلت الهلال .. المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة التاسعة بالدوري السعودي

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الأهلي مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو..

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لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا فوق جدل روزنامة دوري روشن، بعد تأجيل كأس آسيا 2027، رغم أنها فرصة للفرق لتنفس الصعداء في ظل ضغط المباريات إلا أن المواعيد المقترحة لبعض المؤجلات، قد تفتح بابًا جديدًا للجدل.

ما القصة؟

كأس آسيا السعودية 2027 كان من المقرر أن تقام في الفترة من السابع يناير وحتى الخامس من فبراير 2027، لكن على إثر التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على عدة مناطق بالبلد المضيف، قرر الاتحاد القاري تأجيل البطولة لعام كامل.

بموجب التعديل الجديد، من المقرر أن يقام كأس آسيا 2027 في الفترة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028.

هذا التحديث فتح مجالًا أمام رابطة الدوري السعودي للمحترفين لإعادة جدولة روزنامة البطولات المحلية، على رأسها دوري روشن السعودي، خاصةً وأن هناك مؤجلات من الجولة التاسعة، بجانب تأجيل الجولة الـ13 بالكامل.

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المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة التاسعة

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 20 نوفمبر 2026 موعدًا لكلاسيكو الأهلي والنصر، المؤجل من الجولة التاسعة، على ملعب الإنماء في جدة.

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فيما تقرر إقامة المباراتين المؤجلتين من الجولة نفسها؛ الهلال أمام الرياض، والاتحاد ضد الشباب، في 21 من ديسمبر المقبل.

أزمة للأهلي ونجاة الهلال

الموعد الجديد لكلاسيكو الأهلي والنصر من شأنه أن يحرم الراقي – بنسبة كبيرة – من نجمه فراس البريكان، على إثر تضاربه مع موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا 2026.

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الحفل الآسيوي مقرر له يوم 19 من نوفمبر الجاري في العاصمة التايلاندية "بانكوك" – أي قبل موعد الكلاسيكو بـ24 ساعة.

وينافس فراس البريكان على جائزة الأفضل، ضد مواطنه سالم الدوسري؛ قائد الهلال، والإيراني علي رضا، ووسط الحديث عن حظوظ الأول في اللقب، يبدو غيابه عن الكلاسيكو هو الأقرب، وإن كان لا يوجد أي تأكيد رسمي بعد.

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فيما خرج الهلال من هذا الجدل، كون مواعيد مؤجلاته لا تتضارب مع حفل الاتحاد الآسيوي.