"الأهلي في الجيب" .. الرياض يسخر من الراقي ويذكره بـ"الماضي الفاضح"!

نادي الرياض "يجلد" الأهلي بقسوة..

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سخر نادي الرياض، من منافسه الأهلي؛ بعد الانتصار عليه في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونشر الرياض "صورتين" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ حيث كانت الأولى، لنتيجة الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الخميس، والثانية للانتصار (2-0) على نفس الفريق، في الموسم الرياضي الماضي، وتحديدًا في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

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ولم يكتفِ فريق العاصمة، بتذكير الأهلي بـ"الماضي الفاضح"، عندما هبط الراقي لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو، بل وجّه إليه رسالة ساخرة عنيفة.

وكتب نادي الرياض، تعليقًا على الصورتين: "تعودنا وما به جديد.. هـذا الأهلي بالجيب"؛ في إشارة للفوز المتكرر مؤخرًا، على قلعة الراقي.

وواصل الرياض، السخرية من النادي الأهلي، بمجموعة من التغريدات الأخرى؛ مثل: "25 أبريل.. ليلة موجعة للبعض" و"الفرحة المعتادة".

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