الأمير تركي بن خالد: "أنا نصراوي وعرض علي رئاسة الهلال"

تعرف على سبب عدم تولي الأمير تركي رئاسة الهلال

أكد الأمير تركي بن تركي؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، على أنه كان قريبًا جدًا من تولي رئاسة نادي الهلال، على الرغم من أنه يشجع نادي النصر، كاشفًا عن أسباب عدم اكتمال الأمور.

وقال الأمير تركي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "أريد أن أشكر للهلاليين الذين عرضوا عليّ رئاسة ناديهم، وكان الأمر جاد لأنهم جلبوا لي الميزانيات الخاصة بالنادي وكل شيء يخصه، وطلبت رأي 15 شخص من أعضاء الشرف ووافق 12 شخص منهم".

رئيس الاتحاد العربي السابق أضاف: "الأمر صحيح ولكن لابد أن أضيف؛ أنا أحترم الهلاليين وأقدرهم، وأقول كلمة حق الهلال به ميزة وسبب يجعله يستمر ويحافظ على ما يحققه من إنجازات، أنهم لديهم صمام الأمان".

وتابع: "ثقافتهم هي صمام الأمان، وهي إذا وقع رئيس النادي في أخطاء هناك من يقول له لا تستمر، ونفس الشيء لإعلامي أو أي شخص ينتمي إلى كيان الهلال، وإذا عملت معهم ستجد كل الاحترام".

واختتم الأمير تركي تصريحاته كاشفًا عن سبب عدم توليه رئاسة الهلال، حيث قال: "اعتذرت عن رئاسة الهلال بسبب أمور خارجة عن إرادتي، لن أتحدث عن التفاصيل، ولكن أؤكد أنني كنت مستعد لتولي المنصب".