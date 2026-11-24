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أقر تيبو كورتوا بأنه لا يعرف ما الذي يتعين على حارس المرمى فعله للفوز بالكرة الذهبية، بعدما لم ينل الجائزة الكبرى في السنوات الأخيرة. وأعرب حارس ريال مدريد الأساسي عن إحباطه، مؤكداً في الوقت نفسه أن طموحه الأكبر هو إنهاء مسيرته في العاصمة الإسبانية.

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إحباط من الجوائز الفردية

تحدث كورتوا بصراحة عن الصعوبات التي يواجهها حراس المرمى في الفوز بالكرة الذهبية ، وهي جائزة لم ينلها حارس مرمى سوى مرة واحدة في التاريخ. وفي حديثه عن مسيرته وغياب التقدير لمركزه، أبدى الدولي البلجيكي شعوراً بالاستسلام إزاء آلية التصويت. وأشار إلى عام 2022 بوصفه عاماً رأى أنه استحق فيه مركزاً أعلى، موضحاً أنه رغم استحقاق كريم بنزيما الفوز، غالباً ما يكون نصيب حراس المرمى جائزة ياشين بدلاً من الجائزة الكبرى.

وقال كورتوا، وفقاً لما نقلته AS: «أعتقد أنني توقعت أن أحتل مركزاً أعلى في 2022. كريم استحق الفوز، لكنني أعتقد أنني كان ينبغي أن أحتل مركزاً أعلى. يمكننا تقديم أداء رائع، لكن [كيليان] مبابي قد يسجل في الدقيقة الأخيرة، وهذا ما سيتذكره الناس». وأوضح الحارس المخضرم، الذي مدد عقده مؤخراً مع ريال مدريد، أن حتى المواسم الاستثنائية لا تكفي في كثير من الأحيان لنيل أبرز الجوائز الفردية. وأضاف: «الأمر صعب، وأتفهم ذلك، لكنني لا أعرف أي نوع من المواسم يجب أن يقدمه حارس المرمى ليفوز بالكرة الذهبية. بعض حراس المرمى يستحقون مراكز أعلى في ترتيب الكرة الذهبية».

الالتزام بريال مدريد

وبعيداً عن إحباطه بشأن الجوائز الفردية، أوضح كورتوا خططه على المدى الطويل، معرباً عن رغبته في إنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو. وبعد توقيع تمديد لعقده، شدد على أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على صحته و مواصلة الفوز بالألقاب مع العملاق الإسباني.

وأكد: «أنا سعيد جداً وفخور بتمديد عقدي لعام آخر. هدفي إنهاء مسيرتي هنا، وعليّ الحفاظ على صحتي. أنا ممتن لثقة النادي. دوري أبطال أوروبا صعب، ومع هذا النظام أصبحت كل الاحتمالات أكثر انفتاحاً. فزت باللقب مرتين، وآمل أن أفوز بالمزيد».

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يدافع عن فينيسيوس أمام منتقديه

وانتقل الحديث إلى مستوى فينيسيوس جونيور، الذي تعرضت عروضه مؤخراً للتدقيق . ودافع كورتوا بقوة عن فينيسيوس، مؤكداً أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وحدهما لم يمرا بفترات تراجع في المستوى. وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى النجم البرازيلي في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من العروض المتفاوتة مع ريال مدريد. لكن زميله البلجيكي سارع إلى الدفاع عنه، مذكّراً منتقديه بأن مطالبته بتقديم أداء مثالي في كل مرة يدخل فيها الملعب أمر مستحيل.

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وقال كورتوا: «كل منا يساند الآخر. لا حاجة إلى أن نكون أقرب إليه على وجه الخصوص. إنه سعيد، وينتقد نفسه، ويعرف أن عليه العمل. لا يمكنك أن تكون صاحب الرقم 9 أو الرقم 10 طوال الوقت. ميسي أو كريستيانو فقط تمكنا من ذلك. الأمر يتعلق بما يدور في ذهنك. أراه أكثر حيوية. يحتاج إلى الحرية والاستمتاع بكرة القدم. وعندما يفعل ذلك، يصبح أفضل. إذا أردنا المنافسة، فنحن بحاجة إلى أفضل نسخة من فيني».

الحارس البلجيكي يحترم آيندهوفن

وقبل مواجهة آيندهوفن، تحدث كورتوا عن نشأته قرب الحدود الهولندية واحترامه للفريق المنافس في الدوري الهولندي. وأقر بأن كثيراً من اللاعبين في منطقته كانوا يحلمون، وهم صغار، باللعب لآيندهوفن بسبب أسلوبه الهجومي ومكانته. لكن تركيزه منصب على تحقيق الفوز لريال مدريد في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، الذي يعتقد أنه يجعل كل مباراة أقل قابلية للتوقع وأكثر انفتاحاً أمام جميع الفرق المشاركة.

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واختتم كورتوا: «في الماضي، أراد كثير من اللاعبين الشباب اللعب لآيندهوفن، كانت لديهم أحلام. إنه نادٍ مثير للاهتمام، ومن أكثر الأندية متابعةً. إنه قريب من منزلي. كنت أود اللعب في آيندهوفن. إنه نادٍ يتمتع بقدرات هجومية كبيرة. تربطنا به علاقات كثيرة. آمل أن تكون مباراة مثيرة للاهتمام وأن نفوز غداً».