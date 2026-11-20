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كشف الإعلامي عبد الرحمن الثنيان، عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص خسارة الثنائي السعودي فراس البريكان وسالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، لحساب الإيراني علي رضا بيرانفاند لاعب نادي تراكتور السابق وفجر سيباسي الحالي.

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وأصبح بيرانفاند أول حارس يتوج بجائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ بالإضافة إلى أنه كسر احتكار عرب القارة، في السنوات الأخيرة، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس، الخميس، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسط اعتقاد سائد بتعرض فراس البريكان للظلم.

ماذا قال الثنيان؟

الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "نادينا":"هناك معلومة إضافية، الأهلي كان يجهز الصور وكل شيء تمهيدًا للاحتفال بفوز فراس البريكان بالجائزة، الاتحاد السعودي أيضًا لكرة القدم كان لديه كافة التجهيزات عبر حساباته لفوز فراس البريكان بنسبة كبيرة وأيضًا سالم الدوسري".

وأضاف:"كل ذلك تبخر تمامًا أمام لجنة احتساب النقاط والتي تعتبر "خفية" بالنسبة لوجهة نظر العديد من المتابعين".

انتقاد للحارس الإيراني

ومن جانبه قال تركي العواد لبرنامج "في المرمى":"الغريب أن علي رضا يلعب الآن بفريق لا أحد يعرفه، حتى الاتحاد الآسيوي قد يكون لا يعرف اسمه، شاهدته يحتفل به عبر مواقع التواصل الاجتماعي واسمه فجر سيباسي، غير معروف ولم أسمع به، وهناك أيضًا بعض الشكوك حول ملكيته، الاتحاد يجب أن يبحث في الأمر".

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ورد عليه الإعلامي بتال القوس:"هناك بعض الأنباء التي تؤكد أنه مملوك للحرس الثوري الإيراني، هذه أشياء غير مؤكدة ولكن هذا ما يثار حاليًا".

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وقال العواد:"إذا كان الأمر صحيحًا فهو يخالف لوائح الاتحاد الآسيوي، لذلك لا يجب فوزه بالجائزة، بحثت كثيرًا وعثرت على الكثير من المعلومات لكني لست متأكدًا منها، اللاعب لم يلعب لفريقه الجديد حتى الآن بسبب مشكلة ولن يتواجد حتى الشتوية، كان يلعب في تراكتور وخرج من دور الـ16، وفي كأس العالم لعب مباراة واحدة فقط جيدة أمام بلجيكا ولكن لا يمكن مقارنته أبدًا بفراس البريكان".

لماذا توج بيرانفاند بالجائزة؟

وكان الاتحاد الآسيوي، قد نشر حيثيات ترشح حارس مرمى تراكتور للجائزة، وهو الذي برز أداؤه في كأس العالم 2026، حينما تصدى لسبع كرات، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين إيران وبلجيكا، كما بات أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ منتخب بلاده بـ90 مباراة، فضلًا عن قيادة تراكتور لبلوغ دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل مباشرة إلى مرحلة الدوري في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

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كلمة حارس إيران

وأعرب علي رضا بيرانفاند، عن سعادته بالتتويج بالجائزة القارية، قائلًا إن هذه اللحظة ستبقى في ذاكرته، كما وجه الشكر إلى جماهير نادي تراكتور ومنتخب إيران على اللحظات التي تقاسموها، بعدما تحدوا الصعاب معًا، وكذلك كل من سانده لارتداء قميص المنتخب الوطني الذي شكل نقلة نوعية في مشواره، مبينًا أن تلك الجائزة ستثلج صدور كل الجماهير المحبة للكرة في إيران.