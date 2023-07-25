"الأفضل في العالم".. عمدة العاصمة الفرنسية لا تفهم ما يفعله باريس سان جيرمان مع مبابي!

علام ينتهي هذا المسلسل؟

أشارت آن هيدالجو عمدة العاصمة الفرنسية باريس إلى استغرابها الشديد من كيفية تعامل باريس سان جيرمان مع لاعبه كيليان مبابي هذا الميركاتو.

وقالت هيدالجو في تصريحات للتليفزيون الفرنسي: "لا أفهم صراحة مع يفعله باريس سان جيرمان مع مبابي.. لديهم أفضل لاعب في العالم ولا أعرف ما الذي يخططون له؟!".

وأردفت: "أعترف أنني لا أفهم سوى أن ناديًا يملك أفضل لاعب في العالم لا يريد له أن يلعب معه".

وأكدت هيدالجو بوضوح أن ما على باريس سان جيرمان أن يفعله هو "إبقاء مبابي في باريس".. من وجهة نظر السياسية التي تتولى منصبها الحالي منذ عام 2014.