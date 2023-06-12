الأفضل في الدوري الإسباني .. نجم برشلونة يحصد اللقب عن استحقاق!

النادي الكتالوني بطل الدوري بفضل الأداء البطولي له.

تم الإعلان بشكل رسمي عن أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم المنتهي بعد أيام من آخر مباريات البطولة التي توج بها برشلونة.

جاء هذا بحسب ما أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، حيث كان أحد نجومه هو صاحب الجائزة، وكان بالتحديد هو الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

النجم الألماني الذي خرج برقم قياسي يخص عدد المباريات التي انتهت وهو يشارك بشباك نظيفة، وصلت إلى 26 مباراة نال بها لقب أفضل حارس بشكل تلقائي.

وقام النادي الكتالوني بنشر تقارير فني كامل عن أداء تير شتيجن أبرز من خلاله عدد مرات التمريرات الصحيحة التي قدمها سواء كانت قصيرة أو طويلة.

جدير بالذكر أن تير شتيجن كان على أعتاب الحصول على رقم قياسي آخر يخص عدد الأهداف التي تلقاها في موسم واحد، لولا الخسائر التي عانى منها برشلونة بنهاية الموسم.