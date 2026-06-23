الأردن ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 10 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة الأردن ضد الأرجنتين في 28 يونيو 2026 عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في 27 يونيو).

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الأردن ضد الأرجنتين: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في كاليفورنيا تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا المنتخبين إلى البناء على حملاتهما أو إنقاذها عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. وبعد جولة ثانية من المباريات قلبت تماماً ديناميكيات البطولة المبكرة، تقلّص هامش الخطأ في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي) بشكل كبير. ويتوجه كلا المعسكرين إلى سانتا كلارا وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب الأردن جمال السلامي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة، مستفيداً من الانضباط التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة أمام خصم من النخبة. وسيعتمد النشامى على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديهم ولعبهم الانتقالي الخطير تحت إشراف السلامي لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، ومحاولة اختراق خط دفاع أميركي جنوبي منضبط للغاية وبدني. ويقف في مواجهتهم منتخب أرجنتيني متماسك هيكلياً وطموح يقوده المدرب المخضرم ليونيل سكالوني. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وجودة تقنية عالمية، فإن لا ألبيسيليستي لدى سكالوني يمتلك حدة هجومية قاتلة ومخططاً عدوانياً يزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط في البطولة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية بين السلامي وسكالوني. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحولات، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. وستنظر الأرجنتين إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتأهلين تلقائيين حاسمين تحت قيادة سكالوني الصلبة، بينما يدخل الأردن أرض الملعب متحمساً لتسليح مخطط السلامي التكتيكي، وتعظيم إنتاجه البدني، وتحقيق نتيجة تاريخية أمام عراقة كرة القدم. ومع تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء كلا الفريقين في الجولة الثانية؟

الأرجنتين 2–0 النمسا

قدّم فريق سكالوني عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا من الطراز الرفيع في ملعب دالاس، محافظًا على شباك نظيفة بلا عيوب ليتجاوز النمسا بفوز حاسم 2–0. وبهدف التعافي وفرض هيمنتهم الكاملة في المجموعة, لا ألبيسيليستي سيطروا على لوحة النتائج في الدقيقة 38 عندما وجد المايسترو ليونيل ميسي الشباك بتسديدة حاسمة بعد إهداره ركلة جزاء مبكرة.

افتتحت النمسا المباراة بحثًا عن الاستقرار الدفاعي لكنها عانت في توليد فرص مركزية منتظمة أمام ضغط أرجنتيني سلس. مخطط سكالوني الدفاعي - المرتكز على كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز - حيّد تهديدات الخصم بشكل مثالي، مخنقًا المساحات المركزية ومضيّقًا مسارات التحول. سيطرت منظومتهم الهيكلية بالكامل في الشوط الثاني، ونجح ميسي في إنهاء الدقائق المتبقية بتسجيله ثنائيته في عمق الوقت بدل الضائع (90+5′) ليضمن النقاط الثلاث كاملة.

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الأردن 1–2 الجزائر

عانى رجال سلامي إحباطًا تكتيكيًا هائلًا في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، متنازلين عن زخمهم في وقت متأخر من المباراة ليتلقوا هزيمة صعبة 2–1 أمام منتخب جزائري حاسم. نفّذ النشامى في البداية مخططًا مثاليًا في الشوط الأول، كاسرين الجمود في الدقيقة 36 عندما استغل لاعب الوسط نزار الرشدان انهيارًا دفاعيًا ليمنح فريقه الزخم الكامل قبل الاستراحة.

ومع ذلك، تفكك شكل الأردن في الشوط الثاني تحت ضغط لا يلين من ضغط جزائري سلس. اعتمد رجال سلامي على عمود فقري بدني قوي لترسيخ السيطرة عبر معظم الثلث الأوسط، لكن تنظيمهم الدفاعي تصدّع في الدقيقة 69 عندما وضع نذير بنبوالى كرة التعادل الحاسمة في الشباك. ثبت أن فقدان الكرة بسهولة في التحول كان قاتلًا في وقت متأخر من المباراة عندما سجل أمين غويري هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 82. وعلى الرغم من تغيير أنماطهم الهجومية في الدقائق الختامية، لم يتمكن الأردن من اختراق خط دفاع عنيد، ليتركهم بلا شيء في المجموعة J.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

الأردن (جمال سلامي)

لا يحتاج سلامي إلى التخلي تمامًا عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للنشامى بانتزاع أفضلية افتتاحية حاسمة ضد الجزائر. تثبت الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات سلسة مثل موسى التعمري أن الأردن يمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم لطرح أسئلة جدية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على سلامي أن يضمن أن يحافظ فريقه على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في ظهورهم السابق، تركت البنية العدوانية للأردن أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما دفع الظهيران الجناحيان بعمق إلى الثلث الأخير، مما أدى إلى هزيمة صعبة بنتيجة 2–1 بعد انهيار متأخر. أمام منتخب أرجنتيني مبني على إرث بدني وتكتيكي ورياضي مهيب، فإن فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال سيكون قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لسلامي على محور ارتكازه في وسط الملعب الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز مثل نور الروابدة ونزار الرشدان لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي أمريكا الجنوبية في الهجمات المرتدة من عزل ثلاثي دفاعه الخلفي.

الأرجنتين (ليونيل سكالوني)

لا يحتاج سكالوني إلى تفكيك القالب بالكامل الذي شهد إملاء فريقه لإيقاعات مباراتهم خلال فوز مهيمن بنتيجة 2–0 على النمسا. الإطار الدفاعي الأساسي المرتكز على كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز، إلى جانب الحضور البدني في غرفة المحرك لرودريغو دي بول، يظل من أصول البطولة النخبوية.ومع ذلك، تتطلب الجولة الثالثة إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق وتقدمه بالكرة عند التعامل مع خطوط دفاع عنيدة.

أمام الضغط العالي العدواني للأردن والانتقالات السريعة، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لسكالوني على غرفة محرك وسطه، بتوجيه القادة الفنيين مثل أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز لنقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم الأرجنتين، يجب أن تستغل بقوة القنوات الواسعة التي يتركها شاغرة الظهيران الجناحيان المتقدمان للأردن. سيكون استخدام انطلاقات تداخلية متفجرة ومباشرة لتمديد خط دفاع الأردن أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتكتل. هذا التوسّع بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة ليستغلها النجم ليونيل ميسي، ومنع الممرات المركزية من الاختناق تمامًا وسط الازدحام.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب الأردن

تتحلى تشكيلة سلامي بدافع كبير للارتداد بعد هزيمتهم الضيقة أمام الجزائر، ويدخلون هذه المواجهة البارزة بسجل صحي نظيف وصفر إيقافات للاعبين. سيسعى الأردن إلى استخدام مخططهم الهيكلي المتوازن 3-4-3. يحتفظ حارس المرمى الموثوق يَزيد أبو ليلى بموقعه في المرمى، محميًا بثلاثي دفاعي مركزي يتكون من عبد الله نصيب، يزن العرب، وحسام أبو دهاب. ومن الجدير بالذكر أن أبو دهاب يحمل بطاقة صفراء من الجولة الثانية ويجب أن يكون حذرًا لتجنب إنذار تراكم قد يغيّر مسار البطولة.

في الثلث الأوسط، سيوفر إحسان حداد ومحمد أبو طه تغطية انتقالية واسعة كظهيرين جناحيين. في العمق، سيسعى ثنائي نور الروابدة ونزار الرشدان - والأخير قادم مباشرة بعد هدف سريري في الشوط الأول أمام الجزائر - إلى تفكيك بناء الأرجنتين المركزي. يظل خط المقدمة لائقًا بالكامل وعالي الانفجار، بقيادة النجم موسى التعمري على الجناح الأيمن، ومحمود المرضي على الأيسر، وعلي علوان الذي يعمل كمهاجم هدف مركزي.

أخبار منتخب الأرجنتين

يتمتع سكالوني برفاهية قائمة متاحة بالكامل وبصحة جيدة دون أي مخاوف إصابة جديدة أو غيابات بسبب الإيقاف عقب فوزهم السريري على النمسا. لا ألبيسيليستي من المتوقع أن يحافظوا على تشكيلتهم 4-4-2 السلسة والمتوازنة جيدًا. حارس المرمى النخبوي إيميليانو مارتينيز يسيطر على منطقة الجزاء خلف خط دفاعي رباعي صارم. كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز يثبتان قلب الدفاع، ويحيط بهما ناهويل مولينا على اليمين وفاكوندو ميدينا على اليسار. ميدينا هو حاليًا المدافع الأرجنتيني الوحيد الذي يسير على حبل مشدود بعد حصوله على بطاقة صفراء في تكساس.

يوازن خط الوسط بين الضغط البدني المكثف والتوزيع من الطراز العالمي، حيث يوفر رودريغو دي بول وتياغو ألمادا ذكاءً تشغيليًا على الأطراف، بينما يفرض أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز الإيقاع العمودي من جيوب مركزية عميقة. أخيرًا، يبقى هجوم الأرجنتين فتاكًا ودون تغيير، مع القائد الملهم ليونيل ميسي المتجه إلى كاليفورنيا في حالة مذهلة عقب أدائه السريري بتسجيل هدفين في الجولة الثانية، بالشراكة إلى جانب لاوتارو مارتينيز لقيادة الخط الأمامي.

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المواجهات الرئيسية في مباراة الأردن ضد الأرجنتين

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ليونيل ميسي ضد يزن العرب

بعد أن ارتقى كنقطة ارتكاز خطيرة في هجوم سكالوني, يبقى ميسي رأس حربة شديد الحيوية والثقة في الخط الأمامي للأرجنتين. عمل بسلاسة خلف المهاجم لقيادة الشحنة الإبداعية ضد النمسا، مقدّمًا عرضًا مذهلًا مع درسٍ متقن بتسجيل هدفين. لتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنيًا للأردن، سيكون دور ميسي بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم تحركاته الذكية، ومهاراته العالمية في المراوغة، ورؤيته الحادة لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل تياغو ألمادا لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع العرب، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط سيلامي الخلفي. لقد قاد الكتلة المركزية خلال خروج الأردن السابق، محاولًا تماسك الثلاثي الخلفي تحت ضغط هائل ضد الجزائر. وبينما شهد الهيكل الدفاعي للأردن لحظات صعبة وخسر نقاطًا في وقت متأخر، يمتلك العرب سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة هوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل بلا عيوب في المناطق المركزية إلى جانب عبد الله نصيب وحسام أبو دهاب، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات ميسي المركزية الحادة ومنع الأرجنتين من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

نزار الرشدان ضد أليكسيس ماك أليستر

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لوسط الميدان الأردني في الجولة الثانية، الرشدان مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم للفُرسان. لقد عمل ببراعة في قلب الوسط ضد الجزائر، منطلقًا للأمام لتقديم شرارة بدنية حيوية وسجّل اسمه على لوحة النتائج بهدف فريقه الافتتاحي. ضد الأرجنتين، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمريرها إلى الانطلاقات الواسعة المتفجرة للأجنحة الديناميكية مثل موسى التعمري. إذا سُمح للرشدان بالوقت والمساحة للدوران ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته ستُهدد بسهولة الكتلة الدفاعية للأرجنتين.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعبُ الوسط الأرجنتيني البارز ماك أليستر. لقد ارتكز عليه قلبُ الملعب في الجولة الثانية، مقدّمًا حماية تكتيكية بارعة وتوزيعًا أفقيًا خلال فوزٍ مُحكم بشباكٍ نظيفة ضد النمسا. وسيُوضع عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على ماك أليستر أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب شريكه في العمق إنزو فرنانديز لِخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى الراشدان، وحماية خطه الخلفي الرباعي لضمان ألا يهيمن الطرف الآسيوي بالكامل على الثلث الأوسط ويُحاصر الأرجنتين داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة J؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة J هيكلًا شديد التنافس. تحتل الأرجنتين الصدارة بأريحية بست نقاط وفارق أهداف +4، بعدما ضمنت رسميًا مكانها في الأدوار الإقصائية عقب فوزٍ سريري 2–0 على النمسا.

وهذا يترك الجزائر في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +1، متقدمة على النمسا (نقطة واحدة، فارق أهداف −2) بعد تحقيقها فوزًا صعبًا 2–1 على الأردن. يبقى الأردن راسخًا في قاع الجدول بلا نقاط وبفارق أهداف −1. وتُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت الأرجنتين

فوزٌ لرجال سكالوني سيقذف لا ألبيسيليستي إلى تسع نقاط كاملة، مُحكمًا فورًا المركز الأول في المجموعة J ومتقدمًا بزخم تصنيفٍ أقصى. وعلى النقيض، ستُجمّد هذه النتيجة الأردن عند صفر نقاط، مُقصيةً إياهم رسميًا من البطولة ومُنهيّةً رحلتهم في كأس العالم بغض النظر عن نتائج المجموعة المتزامنة.

إذا فاز الأردن

إذا حصد رجال سلامي النقاط الثلاث كاملة، فسيُبقي ذلك بطولتهم حيّة برفعهم إلى رصيد ثلاث نقاط. ولإنقاذ التأهل التلقائي بوصفهم وصيف المجموعة، سيحتاج الأردن إلى أن تهزم النمسا الجزائر في المباراة المتزامنة، إلى جانب تأرجحٍ مُواتٍ في فارق الأهداف لتجاوز كلا البلدين. وإذا تجنبت الجزائر الهزيمة، فإن فوزًا أردنيًا يحبسهم في المركز الثالث، مُسقطًا مصيرهم بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقة البرية لأصحاب المركز الثالث، حيث إن رصيد ثلاث نقاط يجعل البقاء شديد التقلب.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في كاليفورنيا سيُبقي الأرجنتين مرتاحة عند سبع نقاط ومضمونة التأهل كمتصدرة للمجموعة، ما لم تحقق الجزائر فوزًا كاسحًا للغاية على النمسا لمحو فجوة فارق الأهداف. وبالنسبة للأردن، فإن الوصول إلى نقطة واحدة سيضمن إنهاءً ضمن المركزين الأخيرين. وسيقضي التعادل رياضيًا على الفرسان، إذ إن نقطة واحدة مع فارق أهداف سلبي غير كافية تاريخيًا للمنافسة على بطاقة برية إلى دور الـ32.

أخبار الفريقين & القوائم

يُدار منتخب الأردن بواسطة جمال السلامي، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. لم يتم إصدار تشكيلة متوقعة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

كما لم يُصدر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة، ولا توجد إصابات أو إيقافات مُدرجة للقائمة. وبالنظر إلى أن الأرجنتين قد ضمنت بالفعل مكانها في الأدوار الإقصائية، فقد يستخدم سكالوني هذه المباراة لإدارة دقائق لعب اللاعبين الأساسيين.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

خسر الأردن أربعًا من آخر خمس مباريات له، وتعادل مرة واحدة فقط، بنتيجة 2-2 في مباراة ودية ضد نيجيريا في مارس. وكانت نتيجته الأخيرة هزيمة 2-1 أمام الجزائر في مباراته الثانية بدور مجموعات كأس العالم، حيث أنهى هدف أمين غويري المتأخر آماله في التأهل. كما خسر 3-1 أمام النمسا و2-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية في يونيو. عبر آخر خمس مباريات، سجل الأردن خمسة أهداف واستقبل 11.

فازت الأرجنتين في جميع مبارياتها الخمس الأخيرة، مسجلة 15 هدفًا ولم تستقبل أي هدف في تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها فوزًا 2-0 على النمسا، سجل فيها ميسي هدفين. كما تغلبت على الجزائر 3-0 في افتتاح كأس العالم وحققت فوزًا وديًا 5-0 على زامبيا في مارس. حافظت الأرجنتين على شباك نظيفة في جميع تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات السابقة بين الأردن والأرجنتين. لم يواجه هذان المنتخبان بعضهما البعض في كرة القدم الدولية مؤخرًا، ولم يتم تقديم أي بيانات تاريخية للمباريات لهذه المواجهة.

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