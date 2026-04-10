لا يفهم مارتن ويفلز إطلاقًا شيئًا من أمر مهاجم ألكمار AZ رو-زانغيلو دال. هذا ما قاله الصحفي المخضرم يوم الجمعة في بودكاست AD Voetbal.

وكان ليروي إختيلد قد أراد في الأصل أن يبدأ لقاء AZ في دوري المؤتمر أمام شاختار دونيتسك (خسارة 3-0) بدال أساسيًا.

لكن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا كان متأخرًا، ولذلك اضطر للاكتفاء بدور على مقاعد البدلاء. وبدأ إبراهيم صديق كجناح أيسر مع فريق ألكمار في ربع نهائي دوري المؤتمر.

ويشعر ويفلز بإحباط شديد من AZ. وقال: “كتبت على ورقتي شيئين: دال، أحمق. و: كل شيء من أجل نهائي الكأس.”

ولا يتوقع أن يتمكن فريق ألكمار من قلب هذا التأخر في ملعب أفاس. ويرى الصحفي أن دال تحديدًا عليه أن ينظر إلى نفسه في المرآة.

وبحسب ويفلز، فقد أصبح AZ أكثر خطورة بعد دخوله بديلًا. وقال: “لذلك: دال، أحمق. هذا واضح تمامًا. كما قال سفين ماينانس بعد المباراة أمام الكاميرا. كيف يمكن أن تتأخر في يوم مباراة كهذا؟”

“هذا بالطبع غير مقبول. وأشار ماينانس أيضًا إلى أنهم تحدثوا عن ذلك. دال يملك أكثر مما لدى صديق، وهذا واضح على الأطراف. كان بإمكان AZ أن يستفيد من ذلك جيدًا في الشوط الأول”، يخلص ويفلز.