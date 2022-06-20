الإيقاف والاستبعاد من كأس العالم مصير لاعب بولندي قرر اللعب بروسيا!

توابع الغزو الروسي على كرة القدم لا تتوقف!

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم عن تعرض اللاعب ماتشي ريبوس للإيقاف والاستبعاد من الفريق الذي سيخوض منافسات كأس العالم في قطر 2022.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد البولندي وأكد خلاله أن المدير الفني للمنتخب ​تشيسلاف ميخنييفيتش​ قد تحدث إلى اللاعب وأخبره باستبعاده.

وكتب الاتحاد في بيانه: "المدير الفني للمنتخب الوطني ​تشيسلاف ميخنييفيتش​ تحدث مع اللاعب ماتشي ريبوس الذي يبقى الآن في بولندا بعد المعسكر الأخير للفريق".

وأضاف: "المدرب أخبر اللاعب إنه بناءً على موقفه الحالي في ناديه فلن يتم طلبه لمعسكر شهر سبتمبر مع المنتخب الوطني، ولن يذهب إلى كأس العالم بقطر".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف سبارتاك موسكو بشكل مجاني خلال الصيف الجاري عقب انتهاء تعاقده مع لوكوموتيف موسكو في الوقت الذي يحاول فيه زملاؤه مغادرة البلاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد بولندا أهم وأقرب الحلفاء لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ومن أكثر الدول التي قدمت الدعم لهم خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن زوجة ريبوس روسية، وترفض مغادرة بلادها بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن"، وهو ما أثر على قرار اللاعب بشكل كبير.