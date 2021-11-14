الأهلي يوضح حقيقة اهتمام أياكس بأكرم توفيق

أوضح النادي الأهلي المصري حقيقة التكنهات التي انتشرت بخصوص استهداف نادي أياكس الهولندي للاعب النادي الشاب، أكرم توفيق.

اللاعب المصري يقوم حاليًا بتقديم مستويات رائعة مع المارد الأحمر، علاوة على تواجده البارز في الفترة الأخيرة مع المنتخب المصري وحجز مكان أساسي له في وقتٍ قصير.

لتخرج وسائل إعلامية مصرية تفيد بأن أكرم توفيق دخل دائرة اهتمام النادي الهولندي، من أجل ضمه في سوق الانتقالات المقبلة.

كيف كانت التقارير؟

الإعلامي مجدي عبد الغني أشار خلال برنامجه عبر قناة "الشمس"، إلى وجود عرض حقيقي من أوروبا للتعاقد مع أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي.

وهو الأمر الذي أكده الإعلامي كريم حسن شحاتة، هو الآخر خلال تصريحات عبر قناة “الحياة”، وهو وجود كشافين من نادي أياكس الهولندي لمتابعة أكرم توفيق رفقة الأهلي والمنتخب.

ما هي حقيقة الأمر؟

حسب ما ورد عن صحيفة "كورة بلس" المصرية فإن النادي الاهلي نفى جميع ما تم تداوله بشأن رغبة نادي أياكس في التعاقد مع أكرم توفيق.

وحسب صحيفة "الوطن سبورت" المصرية فإن إدارة الأهلي ضاعفت راتب اللاعب في عقده الجديد؛ للتساوي مع عقود الفئة الثانية داخل الفريق، بعدما أصبح أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في تشكيل الأحمر.

الجدير بالذكر، أن أكرم توفيق شارك الجمعة الماضية مع المنتخب المصري في التعادل أمام أنجولا بهدف ليضمن الفريق الوصول إلى ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف الماضي، والتي نجح في تقديم أداء مبهر وتمكن من جذب الأنظار إليه.

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