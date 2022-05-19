الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات النصر لضم حمدي فتحي

كشفت تقارير إعلامية، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن تلقي حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي عروضًا خليجية، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فتحي يقدم مستوى مذهل رفقة الأهلي، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ويستطيع اللاعب في مركزي خط الوسط المدافع، وأيضًا المدافع الثالث.

وأشار برنامج "صباح أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، إلى أن مصدرًا داخل النادي الأهلي، نفى كل ما تردد عن تلقي عروضًا تخص حمدي فتحي خلال الفترة الحالية.

وكانت الأخبار التي انتشرت، قد أكدت على أن حمدي فتحي دخل اهتمامات نادي النصر السعودي، من أجل ضمه قبل بداية الموسم القادم 2022-2023.

المصدر شدد على أن حمدي فتحي مسمتمر مع الفريق الأحمر بشكل طبيعي، ولا نية للاستغناء عنه خلال الفترة الحالية، وأن ما تردد غير صحيح بالمرة.

الكشف عن حقيقة رفض النصر للمصالحة بقضية حمد الله

النصر برئاسة مسلي آل معمر يسعى حاليًا لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم، من أجل الإعداد الجيد له، والمنافسة على جميع البطولات.

بينما يركز الأهلي حاليًا، على استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، والمقرر لها يوم 30 مايو الجاري.