الأهلي يقترب من التعاقد مع جناح كولومبي والاستغناء عن نداو

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اقتربت من حسم التعاقد مع الكولومبي دييجو فالويس؛ جناح فريق نادي تاليريس الأرجنتيني.

الأهلي يرغب في تدعيم صفوفه بلاعب مميز في مركز الجناح، بدلًا من السنغالي الحسن نداو الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ما هي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع فالويس؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأهلي ينتظر رد إدارة نادي تاليريس الأرجنتيني على العرض الذي تقدمت به، من أجل التعاقد مع دييجو فالويس.

والأهلي يريد التعاقد مع فالويس خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوفه، واستكمال سلسلة الصفقات التي أبرمها الراقي خلال الفترة الحالية.

وتسعى إدارة الأهلي لتسديد الديون المستحقة على النادي حاليًا، والتي تم الإعلان عنها من جانب لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، لتسجيل اللاعبين الجدد.

ما هي صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن؟

الأهلي نجح في حسم صفقتين حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق، أولهما كانت البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب شباب الأهلي دبي الإماراتي، والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

كما استطاع الأهلي أن يتعاقد مع أيمن يحيى صانع ألعاب نادي النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، لتديعم صفوف قلعة الكؤوس.

ويسعى الأهلي لتسويق ما تبقى من عقد السنغالي الحسن نداو لاعب الفريق، أو توقيع مخالصة مالية معه، على أن يتم التعاقد مع بديل خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | إعلامي يرفع "العقال" لتحية السومة على الهواء!

"هاسي مدرب "جبان" ومضحك، لا يصلح للفئات السنية في الأهلي"

الدوسري ليس في الصدارة .. أغلى 10 محليين بالدوري السعودي