الأهلي يعلن موعد تحديد موقفه من عمر السومة

هل يرحل السومة عن الأهلي؟

تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي حاليًا، تحديد موقفها من اللاعبين الأجانب بالفريق، بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

الأهلي يستعد حاليًا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري المحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأهلي استقر على بقاء الكاميروني فرانك كوم، والذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر من الريان القطري.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي سيحدد موقف الثلاثي؛ السوري عمر السومة والكرواتي فيليب براداريتش والسنغالي الحسن نداو خلال الأسبوع الجاري.

وكانت العديد من الأخبار تحوم حول مستقبل عمر السومة خلال الفترة الماضية، بأنه يطالب بالرحيل عن النادي الأهلي بعد هبوطه، وأيضًا مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان الأهلي قد قرر إعارة المقدوني أزجيان أليوسكي لمدة موسم واحد لحين العودة إلى دوري المحترفين، بالإضافة إلى إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه دانكلير بيريرا.

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دوري يلو للدرجة الأولى يحدد 6 لاعبين أجانب لكل فريق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الأهلي لتقليص عددهم من 8 لاعبين محترفين.