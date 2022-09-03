الأهلي يستهدف التعاقد مع نور الدين أمرابط

أمرابط يقترب من العودة إلى المملكة من جديد

وضعت إدارة النادي الأهلي، المغربي نور الدين أمرابط لاعب آيك أثينا اليوناني، ضمن اهتماماته من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يستهدف التعاقد مع أمرابط

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، وضعت نور الدين أمرابط لاعب النصر السابق ضمن خياراتها لضمه.

Shahid

ومازالت إدارة الأهلي تسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل عودة الراقي مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

جاء ذلك بعدما قررت إدارة الأهلي توقيع مخالصة مالية مع الثلاثي الأجنبي؛ الكاميروني فرانك كوم، والكرواتي فيليب برادريتش والتونسي يوسف العبدلي.

ماذا قدم أمرابط مع آيك آثينا اليوناني؟

ورحل أمرابط عن صفوف النصر في صيف 2021، لينتقل إلى فريق آيك آثينا اليوناني في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى 2023.

ولعب نور الدين أمرابط مع نادي آيك أثينا في جميع البطولات الموسم الماضي 31 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وحصل على الكارت الأصفر 7 مرات.

ويلعب أمرابط بصفة أساسية مع فريقه بالدوري اليوناني الموسم الحالي، حيث شارك في أول مباراتين بالدوري اليوناني الممتاز.

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