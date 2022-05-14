وفاق سطيف 2×2 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأهلي رسميًا إلى النهائي وجهًا لوجه ضد الوداد

90' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول محمد شريف يسجل التعادل للأهلي، تمريرة من تاو إلى شريف الذي يسدد الكرة وتمر تحت يد حارس وفاق سطيف وتسكن المرمى

90' فرررصة للأهلي، تسديدة من رامي ربيعة ولكن دفاع وفاق سطيف يعترضها

تبديل اضطراري للاهلي بخروج ياسر إبراهيم للإصابة ودخول أيمن أشرف

تبديلين للأهلي بخروج طاهر وديانج ودخول كوكا وشريف

تبديل لوفاق سطيف بخروج صاحب الهدف الثاني بن عياد ودخول باكرار

70' ركنية لوفاق سطيف، الكرة تصل إلى زيتي الذي يسدد الكرة برأسه ولكن الشناوي يمسك بالكرة

تبديلين للأهلي بدخول رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة

60' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول بن عياد يسجل الهدف الثاني لوفاق سطيف بتسديدة قوووية ورائعة على يسار الشناوي

58' عرررضية من الجهة اليسرى لوفاق سطيف، مطالبات بلمسة يد على معلول ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

55' محاولة للوفاق، دغموم يسدد الكرة على مرتين ولكنها تصل سهلة في يد الشناوي

51' خطيرررة لوفاق سطيف، عررضية من الجهة اليسرى ولكن الشناوي يخرج من مرماه ويشتت الكرة قبل أن يًبعدها معلول برأسه

49' فرصة لوفاق سطيف! عرررضية يشتتها دفاع الأهلي، ترتد مرة أخرى وتسديدة ولكنها عالية جدًا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' جووووووووووووووووووووووووول كندوسي يسجل التعادل لوفاق سطيف بتسديدة قوووية على يمين الشناوي، تصطدم بالعارضة وتسكن المرمى

40' ركنية لوفاق سطيف، دفاع الأهلي يشتت الكرة، وتسديدة قوووية من لاعبي الوفاق ولكن الكرة تمر فوق العارضة

39' ضغط من فريق وفاق سطيف لتسجيل التعادل قبل نهاية الشوط الأول

32' تعطل اللعب لسقوط لاعب آخر من الأهلي وهو أليو ديانج

28' تعطل اللعب لسقوط حمدي فتحي بعد إحدى الالتحامات، اللاعب يتلقى العلاج على أرض الملعب

25' مطالبة بلمسة يد على حمدي فتحي بعد عرضية من لاعب وفاق سطيف، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب لأنها لم تكن مُتعمدة

17' تمريرة من محمد هاني بإتجاه طاهر ولكنها تطول وتصل لحارس الوفاق

9' فررصة للأهلي ولكن حارس وفاق سطيف يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

4' أووووووووووووه تاو يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني، تمريرة رائعة بإتجاه الجنوب أفريقي ولكن تسديدته تمر بعيدة عن المرمى

2' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية للأهلي، تمريرة رائعة من تاو إلى عبد القادر الذي يتحرك بشكل رائع، ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر

طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات

اليكم تشكيل فريقنا لمباراة وفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا 🦅 pic.twitter.com/7t1nNKZBBo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2022

تشكيل وفاق سطيف:

التشكيل | 4-3-3

سفيان خذايريه

حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني

عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط

عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد

الأهلي وصل إلى نصف النهائي، بعد تخطي الرجاء المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، كما فاز ذهابًا برباعية نظيفة في ملعب السلام بالقاهرة ليقطع شوطًا طويلًا إلى النهائي.

وسوف يواجه المتأهل من هذا اللقاء فريق الوداد الذي وصل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء بترو أتلتيكو بنتيجة 4-2 في مجموع المواجهتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والتي تقام على ملعب 5 جويلية 1962ملعب 5 جويلية 1962، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.