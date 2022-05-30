الأهلي والوداد: مباشر لحظة بلحظة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والذي يقام على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء

الأهلي 0×1 الوداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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30' خطيرررة للوداد، تسديدة قووووية من مبينزا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

24' أوووووووووووووه ياسر إبراهيم يهدر فرصة تسجيل التعادل للأهلي، ركنية تصل لياسر الذي هرب من الرقابة، يلعب الرأسية بكل أريحية ولكنها تمر بجوار العارضة

الركنيات تتوالى للأهلي مع تشتيت لاعبي الوداد للكرة مرتين متاليتين

22' فررصة للأهلي، انطلاقة رائعة من طاهر الذي يراوغ ويسدد الكرة قوووية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

19' فررصة للأهلي، تمريرة رائعة من معلول للشحات الذي كانت لديه فرصة للانفراد بالمرمى، يحاول التسديد ولكن دفاع الوداد يعترضها وتصل سهلة في يد حارس المرمى

18' أوووووووه خطيرررة للوداد، رضا جعدي يراوغ بشكل رائع ويلعب عررضية ولكن محمد هاني يشتت الكرة

14' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المترجي يسجل الهدف الأول للوداد بتسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد

14' عررررضية من جعدي ولكن الكرة تصل سهلة في يد الشناوي

10' أووووووووووووووه العارضة تحرم الوداد من الهدف الأول بعد تسديدة قووووية من مبينزا

8' عرررضية خطيررة من جعدي ولكن ياسر إبراهيم يشتت الكرة برأسه

2' تسديدة قوووية من يحيى عطية ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل الوداد ضد الأهلي

رضا التكناوتي.

أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أشرف داري.

يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

رضا الجعدي، مبينزا، زهير مترجي.

تشكيل الأهلي ضد الوداد

أحمد الشناوي.

علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

حمدي فتحي، أليو ديانج.

حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

بيرسي تاو

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق البيضاوي، كل من: "عيسي السيودي، عبد الله حيمود، حمزة أسرير، أنس سرغات، منصف الشراشم، بديع أووك، إبراهيما كومارا، تسومو، أيت علال".

الأهلي وصل إلى النهائي، بعد تخطي وفاق سطيف ، بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما أطاح الوداد بفريق بترو أتلتيكو بنتيجة

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد والتي تقام على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.