هل ينتقل السومة إلى الدوري المصري؟

أصبح السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه، بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى، وسط بعض الأخبار التي تؤكد بأن هناك اهتمامًا من الأهلي والزمالك المصريان.

ما هو موقف الأهلي المصري من ضم السومة؟

أكد موقع "يلا كورة" على أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع السومة، وكل ما تردد بخصوص هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

مصدر الموقع بالنادي الأهلي قال: "لم نفاوض السومة ولسنا الطرف الذي يرغب في التعاقد معه خلال الفترة الحالية".

وكانت بعض الأخبار قد ترددت خلال شهر يناير 2020، والتي تفيد بأن الأهلي يفاوض السومة، قبل أن يخرج أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وينفي هذه الأخبار.

ما هو موقف الزمالك من التعاقد مع عمر السومة؟

من جانبها، نفت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، كل ما تردد بشأن دخول الزمالك في مفاوضات مع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي لضمه الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك لا يفكر مطلقًا في عمر السومة كما تردد خلال الأيام الماضية، وكل ما تردد غير صحيح بالمرة.

وكانت التقارير الصحفية أكدت على أن هناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد مع السومة، أبرزها الريان القطري والقادسية الكويتي بجانب الأهلي والزمالك.

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