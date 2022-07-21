الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة...

الأهلي 0× 2 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' تسديدة قوية من أليو ديانج، من خارج منطقة الجزاء، حولها عواد إلى ركنية.

41' محاولات من لاعبي الأهلي للدخول في أحداث المباراة.

36' انحصار الكرة في وسط الملعب.

30' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك، تمريرة من زيزو وصلت إلى إمام عاشور الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

26' محاولات من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني.

19' سيطرة وضغط من لاعبي الزمالك، وتراجع من لاعبي الأهلي.

15' أووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، ركنية ارتقى لها الونش برأسية قوية ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدف دون رد.

7' جووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة، لصالح الزمالك، خطأ كبير من محمد الشناوي، كرة طولية وصلت إلى سيف الدين الجزيري، تقدم الشناوي لمحاولة إبعادها، ولكنه يفشل ويرسلها الجزيري عرضية إلى زيزو الذي وضع الكرة برأسه في الشباك الخالية.

4' بداية قوية من الطرفين، مع مرور خمس دقائق من عمر المباراة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

أحمد عبد القادر - محمد شريف - محمد مجدي أفشة

📋| تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dytaDQ76xT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 21, 2022

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 3-5-2

محمد عواد

محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد

حمزة المثلوثي – سيد عبد الله نيمار - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح

أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة.