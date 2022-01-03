الأهلي والإسماعيلي معًا .. مجموعات متوازنة في قرعة كأس الرابطة

أسفرت قرعة كأس الرابطة المصري التي أجريت اليوم الإثنين عن مجموعات متوازنة، علمًا أنه تم وضع الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاثة.

البطولة ستنطلق يوم 12 يناير الجاري بدور المجموعات، والذي يستمر حتى 30 من نفس الشهر، وبعد لعب كل فريق 5 مباريات في تلك المرحلة سيتأهل لنصف النهائي المتصدرون الثلاثة بجانب أفضل ثانٍ، على أن تُجرى مباريات نصف النهائي والنهائي في التوقف الدولي خلال يونيو ويوليو.

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ووقع الإسماعيلي في المجموعة التي يترأسها الأهلي، وجاء معهما البنك الأهلي والمقاولون العرب والجونة وسموحة، فيما ضمت مجموعة الزمالك أندية إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وفاركو وسيراميكا كليوبترا، وأخيرًا جاءت أندية الاتحاد والمصري ومصر المقاصة وفيوتشر وإيسترن كومباني في مجموعة بيراميدز.

وسيفتتح الأهلي مشواره بمواجهة الجونة يوم 13 يناير، ومن ثم سيواجه الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سموحة وأخيرًا البنك الأهلي.

الزمالك سيلعب أولى مبارياته ضد إنبي في الـ14 من يناير، ومن ثم سيلعب ضد فاركو ثم غزل المحلة ثم سيراميكا كليوبترا ويختتم مبارياته بمواجهة طلاع الجيش.

يُشار إلى أن البطولة ستُقام دون اللاعبين الدوليين، وقد جُدولت المباريات بحيث لا تتعارض مع مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.