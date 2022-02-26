الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0x0 الاتحاد

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تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مد الله العليان، عبد الله الحافظ، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي

برونو هينريكي، أندري فيليبي

عبد العزيز البيشي، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد

الخطة 4-3-3

محمد الربيعي

عبد الباسط هندي، دانكلير بيريرا، علي مجرشي، جاني أليوسكي

فرانك كوم، فيليب براداريتش، كارلوس إدواردو

هيثم عسيري، عبد الرحمن غريب، عمر السومة

على الجانب الآخر، يعيش الأهلي فترة صعبة بعد الخروج من كأس الملك وتذبذب النتائج في الدوري المحلي خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

الاتحاد يدخل المباراة متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن النصر في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.