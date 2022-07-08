"الأهلي هبط منذ الموسم الماضي، وهذا هو المكان الذي ينتمي له"

يبدو أن هبوط الأهلي السعودي لدوري الدرجة الأولى "يلو" قد جاء على النادي بعدد غير محدود من التصريحات ضده.

آخر تلك التصريحات أدلى بها الإعلامي السعودي عبد الله الزهراني في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة "24 الرياضية".

وقال الزهراني: "الأهلاويين يحاولون أن يصورون للشارع الرياضي أن هبوط فريقهم هو حدث كبير، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "على المستوى الفني فالأهلي ينتمي إلى الدرجة الأولى، هذا هو المكان الطبيعي فنيًا، قلت ذلك قبل حتى مباراة الشباب".

وأردف: "البعض انتقدني لكنني أتحدث من منظور رياضي وليس عاطفي، ومشكلة الأهلي ليست وليدة لكنها قديمة".

وأكمل: "الأهلي هبط إلى مصاف فرق الدرجة الأولى منذ الموسم الماضي عندما حقق عشر نقاط فقط في الدور الثاني كله".

جدير بالذكر أن الأهلي كان استمراره في كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين في يده حتى الجولة الأخيرة لو كان فاز على الشباب في الجولة الأخيرة.