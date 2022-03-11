"الأهلي لن يفوز طالما المجاملات تحكم والأفضل لا يلعب، والسومة خير دليل"

يستعد الأهلي لاستقبال الطائي على استاد الأمير عبد الله الفيصل مساء غدٍ ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهي مباراة مفصلية في موسم الفريق والأولى لمدربه الجديد روبرت سيولدي.

الأهلي خسر أمام الاتفاق في الجولة السابقة وقد توقف رصيده عند النقطة الـ25 في المركز الـ12 وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

اقرأ أيضًا | الشباب بطلًا للدوري .. ليس الحلم المستحيل، واسألوا "ميلان 99"

الناقد الرياضي علي هبة أكد أن مشكلة الأهلي الأكبر والأهم في المجاملات المسيطرة على الفريق وأن الأفضل لا يلعب، مشيرًا إلى أن تواجد عمر السومة أساسيًا رغم تراجع مستواه خير دليل على ذلك.

وأضاف "مثل النصر، الأهلي يُعاني من تمجيد النجوم، أكرر منذ 3 سنوات أن وجود عمر السومة في الفريق خطأ، وقد وصلني أن اللاعب السوري ومجاملته ووضعه الخاص في الفريق من أسباب رحيل دجانيني تافاريس، تجديد عقد السومة كان خاطئًا تمامًا وورط النادي كثيرًا".

تابع "ماجد النفيعي وموسى المحياني ارتكبا أخطاء كثيرة في حق الأهلي، مثل إبقاء هاسي وعدم التعاقد مع لاعبين جيدين، الآن هاسي ذهب لكن السومة مازال موجودًا، والمجاملات مازالت مستمرة، وحقيقة أن الأفضل لا يلعب مستمرة كذلك".

"الأهلي حتى لو أقال هاسي، ولو جلب مدرب بعد المدرب الجديد، الفريق سيظل يخسر طالما المجاملات موجودة والأفضل لا يلعب، ولو تواجدت المجاملات في المباراة القادمة أمام الطائي فالفريق مرشح للتعادل أو حتى الخسارة".

🗣 علي هبة ـ الدمام: وجود "السومة" لا يصلح .. وإذا استمرت المجاملات في الأهلي سيفوز الطائي.

الحصاد الرياضي ...@alihibah pic.twitter.com/BFAOJK77Es — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 11, 2022

الناقد الرياضي أتم حديثه بالإشارة إلى الظلم الواقع على عبد الرحمن غريب في الأهلي، مؤكدًا أنه لا ينال حقه من الإشادة والإعجاب مهما قدم من أداء رائع على أرض الملعب.

يُشار إلى أن الطائي يتواجد في المركز العاشر متقدمًا بنقطة واحدة عن الأهلي، ولذا تُعد المباراة حاسمة في صراع النجاة من الهبوط.