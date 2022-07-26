ثلاث صفقات قوبلت بانتقادات من قبل الأهلاويين

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الثقفي تحركات إدارة النادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا أن الرئيس ماجد النفيعي يقود الفريق للسقوط في الهاوية.

ما هي صفقات الأهلي الصيفية؟

الراقي أبرم حتى الآن ثلاث صفقات صيفية؛ السعودي إبراهيم الزبيدي؛ ظهير أيسر الطائي، التونسي يوسف العبدلي؛ مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي، والبرازيلي رينان ريبيرو؛ حارس مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

لكن هذه الصفقات قوبلت بهجوم كبير من قبل الجماهير وإعلام النادي الجداوي في ظل عدم قناعتهم بالثنائي الأجنبي.

قلة الحصيلة التهديفية للعبدلي، وابتعاد ريبيرو عن المشاركة بشكل منتظم في المباريات منذ ثلاث سنوات، فتحت النار على إدارة ماجد النفيعي، خاصةً وأن الرجل كان قد وعد الجماهير في الموسم الماضي بميركاتو مختلف كليًا وصفقات مدوية.

"الأهلي في مرحلة محوه من الواقع"

الثقفي واحد ممن تعجبوا من تحركات النفيعي في الصيف، حتى اتهمه بأنه يقود النادي للاختفاء من الساحة.

وكتب الإعلامي الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي في مرحلة محوه من الواقع، حارس لم يمارس كرة القدم من 3 سنوات، لكنه كان يمارس الحراسة في عمارة، لذلك لا يعتبر منقطع".

وأضاف: "مهاجم الأهلي يوسف العبدلي آخر 3 مواسم: 28 مباراة، 5 أهداف، صفقة مدوّية".

#الاهلي ..

في مرحلة ( محوه ) من الواقع — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) July 26, 2022

الأهلي إلى أين؟!

الراقي هبط لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو" بنهاية الموسم المنقضي، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

ورغم هذا الهبوط الكارثي إلا أنه لم يتغير شيء في قيادة النادي، فالنفيعي مستمر في منصبه، وموسى المحياني؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، باقٍ، وروبرت سيبولدي؛ المدير الفني، سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وعقد الأهلي أمس الإثنين، اجتماع جمعية عمومية غير عادية، بعد موافقة وزارة الرياضة إلا أنه لم يسفر حتى الآن عن أي شيء، وفي انتظار قرارات الوزارة بعد الاطلاع على المستندات التي قدمها الأعضاء الذهبيون.