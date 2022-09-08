الأهلي على حق .. ماشاريبوف يعاني من إصابة بالعمود الفقري

الأهلي المصري كان صادقًا حينما تراجع عن التعاقد مع اللاعب الأوزبكي

استمر الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مع فريقه النصر، بعد أن كان على وشك الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، حيث فشلت الصفقة بشكل مفاجئ.

ما أسباب فشل صفقة انتقال ماشاريبوف إلى الأهلي؟

الأمور كانت تسير نحو تعاقد النادي الأهلي مع ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم بشكل مفاجئ، بعد تراجع من مسؤولي القلعة الحمراء.

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Shahid

خرجت بعض التقارير وقتها، التي تؤكد على أن ماشاريبوف أجرى فحوصات طبية قبل التعاقد مع الأهلي، وتبين أنه يعاني من إصابة، جعلت مسؤولي القلعة الحمراء يتراجعون في الصفقة.

وبعدها أكد أكثر من مصدر داخل نادي النصر، على أن اللاعب الأوزبكي سليم، والمفاوضات توقفت من جانب الأهلي بشكل مفاجئ وبدون سبب!

الأهلي على حق في عدم التعاقد مع ماشاريبوف

وبعد فشل صفقة انتقال ماشاريبوف إلى الأهلي، تبين أن اللاعب الأوزبكي يعاني من إصابة في العمود الفقري، وهذا قد يكون سبب تراجع النادي القاهري من التعاقد معه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن ماشاريبوف يعاني من التهابًا في العمود الفقري، يحتاج معه إلى العلاج والتأهيل في الفترة المقبلة، دون تحديد موعد عودته.

ومن المقرر أن يغيب ماشاريبوف عن لقاء النصر القادم أمام ضمك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل غيابه عن مباريات العالمي.

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