الأهلي ضد مصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 3×0 مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تعطل اللعب لسقوط كريم حلاوة لاعب المقاصة وميكيسوني لاعب الأهلي للإصابة

66' أووووووووووه قريبة للأهلي، ركنية تصل إلى محمد شريف الذي يسددها برأسه ولكن حارس المقاصة يُخرجها لركنية جديدة

63' أووووووووووه حارس المقاصة يتباطئ في تسديد الكرة، محمد شريف يضغط عليه ولكن الكرة تخرج لضربة ركنية.. تغطل اللعب لعلاج محمد مجدي

تبديل للأهلي بخروج حمدي فتحي ودخول عمرو السولية

49' تسديدة من محمد شريف داخل منطقة الجزاء ولكن مدافع المقاصة أحمد منعم يعترضها

بطاقة صفراء لمحمد شريف بسبب تدخل قوي على مدافع المقاصة أثناء محاولته للحاق بالكرة الأخيرة بعد اصطدامها بالعارضة

45' أووووووووه تسديدة قووووووية من ديانج ولكن محمد مجدي حارس المقاصة يتصدى لها قبل أن يشتت الدفاع الكرة من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على المقاصة بثلاثية نظيفة

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الشحات يسجل الهدف الثالث للاهلي، بعد تمريرة رائعة من قفشة، ليسددها جناح الأهلي بقوة على يسار الحارس

41' أووووووووه محمد مجدي حارس المقاصة يحرم الأهلي من الثالث ويتصدى لتسديدتين متتاليتين داخل منطقة الجزاء

34' أووووووووه قرريبة للمقاصة، تسديدة قووية من رشيد أحمد ولكن الكرة تصطدم بالعارضة وتخرج ضربة مرمى للأهلي

32' عرررضية رائعة من ديانج، ياسر إبراهيم يسددها برأسه ولكن حارس المقاصة يمسك بالكرة

32' الأهلي يواصل ضغطه من أجل توسيع النتيجة وإحراز الهدف الثالث

23' تسديدة قوووية من حمدي فتحي ولكن الكرة بعيدة جدًا عن مرمى المقاصة

14' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووول ميكيسوني يسجل الهدف الثاني له بعد دقيقة واحدة من الهدف الأول، بعد أن لعب الكرة بشكل رائع من فوق الحارس محمد مجدي، ليتقدم الأهلي بهدفين نظيفين

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول ميكيسوني يسجل الهدف الأول للأهلي بتسديدة رائعة وقوووية على يمين حارس المقاصة

11' عرررررضية خطيرة من محمود وحيد ولكن دفاع المقاصة يشتت الكرة بصعوبة قبل أن تصل لمحمد شريف

7' تسديدة قوووية من محمد شريف ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى مصر المقاصة

3' ضغط قوي من الأهلي على مصر المقاصة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد شريف - ميكيسوني

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/LdRiA6M4ei — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 22, 2022

تشكيل مصر المقاصة

التشكيل | 4-3-3

محمد مجدي

علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة - هشام حافظ

علي المصري - محمد محسن ليلة - سيرجي إيريك

حسام عبد الواحد - رشيد أحمد - كريم حلاوة

أما مصر المقاصة يحتل المركز الخامس عشر بنفس رصيد المقاولون الذي يتواجد في مراكز الهبوط وهو 8 نقاط فقط، ويحتاج الفريق للخروج بأي نتيجة إيجابية للهروب من مؤخرة الجدول.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة ولكن المارد الأحمر لعب مباراة أقل من المتصدر بيراميدز الذي يعتلي الصدارة بعشرين نقطة، وفي حال الفوز في واحدة فقط من مؤجلاته، سيعتلي الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري لموسم 2021/2022، على ملعب الإنتاج الحربي.