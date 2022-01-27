الأهلي ضد سموحة: مباشر لحظة بلحظة

سموحة 3 × 0 الأهلي

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نهاية المباراة بفوز كبير لسموحة على الأهلي بثلاثية نظيفة

هدف ملغي للأهلي بداعي وجود تسلل على وليد سليمان

84 مرتدة لسموحة، أبو بكر يفضل التسديد بدلًا من التمرير، ولكن تسديدته عالية وبعيدة جدا عن مرمى الأهلي

75' سيطرة واستحواذ من الأهلي الذي يحاول تقليص الفارق

66' أوووووووووووووووووووووه مهاجم سموحة ينفرد تمامًا بالمرمى ويهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد أن مرت تسديدته بجوار القائم

59' الكرة تصل إلى حسين الشحات الذي كان بإمكانه صنع فرصة خطيرة لبيرسي تاو، ولكن يلعب عرضية بشكل سئ، وضربة مرمى لسموحة

تبديل للأهلي بخروج ميكيسوني ودخول وليد سليمان

54' تسديدة قووووووية من بيرسي تاو ولكن الهاني سليمان يمسك بالكرة

50' جووووووول جوووووووووول جووووووووووووووووووووووول سموحة تحرز الهدف الثالث ، تمريرة رائعة من أوجولا إلى عبد الكبير الوادي الذي سدد الكرة بشكل رائع في مرمى الأهلي

47' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لسموحة، مرتدة رائعة، تمريرة إلى سيلا الذي يتوغل ويمررها بالعرض إلى عبد الكبير الوادي ليسددها بشكل رائع على يسار علي لطفي

46' عرررررضية خطيرة من سيلا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة على الأهلي بهدف نظيف سجله محمد عبد العاطي

45' أوووووووووه ميكيسوني يهدر انفراد صريح بالمرمى! جناح الأهلي يتباطئ مرة أخرى في تسديد الكرة قبل أن ينقذها دفاع سموحة

44' تمريرة طولية رائعة للشحات ولكن حسين لا يسيطر على الكرة بشكل جيد، تطول منه وتخرج لضربة مرمى

40' ضغط من الأهلي لتسجيل التعادل قبل نهاية الشوط الأول

36' بطاقة صفراء للاعب الأهلي أحمد عبد القادر بعد تدخل قوي على قدم اللاعب خالد عبد الفتاح

35' ضربة حرة مباشرة للاهلي، الكرة تصطدم بالقائم وتعود إلي ميكيسوني الذي يسددها ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى سموحة

33' تعطل اللعب لإصابة حسين الشحات بعد التحام قوي مع لاعب سموحة

28' أوووووووووووه ياسر إبراهيم يشتت عررررضية خطيرررة لسموحة وتصطدم بالعارضة

26' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لسموحة، سيلا يمرر كرة على طبق من ذهب إلى محمد عبد العاطي الذي سددها على يسار علي لطفي

23' تسديدة قوووية من قفشة ولكن الكرة عالية عن مرمى سموحة

19' اختراق رائع من حسين الشحات ولكن الكرة تطول منه وتخرج ضربة مرمى لفريق سموحة

18' ضغط قوي من سموحة في هذه الدقائق، ولكن دفاع الأهلي يقظ

12' خطأ لسموحة بعد أن قام رامي ربيعة بعرقلة سيلا

9' انفعال من مدافع سموحة رجب نبيل على حكم المباراة إبراهيم نور الدين ليمنحه بطاقة صفراء بسبب كثرة اعتراضاته

5' أووووووووه خطيررة للأهلي، تمريرة رائعة من عبد القادر إلى ميكيسوني ولكن دفاع سموحة ينقذ الموقف ويشتت الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

محمود وحيد - علي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

أحمد عبد القادر - محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر - ميكيسوني - حسين الشحات

بيرسي تاو

📋اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس الرابطة 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Z1BreOF9A8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 27, 2022

تشكيل سموحة

التشكيل | 4-3-3

الهاني سليمان

محمد شكري - خالدعبد الفتاح - رجب نبيل - أحمد بيكهام

محمد حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي

عبد الكبير الوادي - صديق أوجولا - إليا سيلا

أما سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وفي حال نجح في تحقيق الفوز على الأهلي سيتمكن من الانفراد بصدارة المجموعة، قبل جولة واحدة من نهاية مباريات هذا الدور.

يبحث الأهلي عن الفوز الأول له في البطولة بعد أن تعادل في أول ثلاثة أسابيع بمشاركة الناشئين، ويطمح أن يساهم الاعتماد على الكبار في الانتصار الأول، يتواجد الفريق في المركز الخامس ويبتعد عن الإسماعيلي المتصدر بثلاث نقاط فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي وسموحة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.