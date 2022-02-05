الأهلي ضد مونتيري: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 مونتيري

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لمتابعة مباراة الأهلي ومونتيري من المصدر من هنا

45+1' نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

39' أووووووووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، هجمة مرتدة وصلت إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة الدفاع والحارس ثم سدد الكرة ولكن الدفاع يبعد الكرة في الوقت المناسب.

37' ركلة حرة لصالح مونتيري، تم لعبها بشكل عرضي ووصلت سهلة إلى علي لطفي.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

28' فرصة الأهلي تتوالى عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي لعب الكرة برأسية في وسط المرمى.

24' أووووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، هجمة مرتدة وصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي فشل في التعامل مع الكرة ليتدخل الدفاع في الوقت المناسب.

18' أوووووووووووووووووه فرصة خطيرة لمونتيري عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى فونيس موري على مشارف منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية تمر بجوار القائم بقليل.

14' استفاقة وضغط من لاعبي الفريق المكسيكي وهجمات على مرمى علي لطفي ولكن دون خطورة.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

3' أوووووووووه فرصة خطيرة للأهلي هجمة مرتدة وصلت إلى أحمد عبد القادر الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها حارس مونتيري ببراعة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-43

علي لطفي

ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 🦅💪✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Z8zCRuESvl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 5, 2022

تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021، وقد حصل على الميدالية البرونزية في المونديال السابق.

بينما يشارك نادي مونتيري في مونديال الأندية كبطل أمريكا الشمالية، وهي المشاركة الخامسة للفريق في تاريخه.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في الدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، ويستضيف ملعب آل نهيان لقاء الليلة.