الأهلي ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي × النصر

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تشكيل النصر:

التشكيل| 4-3-3

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - محمد الفتيل - سلطان الغنام

علي الحسن - تاليسكا - عبدالله الخيبري

خالد الغنام - فيسنت أبو بكر - أيمن يحيى

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - محمد خبراني - حمدي النقاز

علي الأسمري - نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - محمد مجحد - الحسن نداو

عمر السومة

في المقابل سيقاتل النصر من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل العالمي تاسع الجدول، ومنذ خسارته لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، فشل الفريق في تحقيق فوز واحد في أربع مباريات لعبها في الدوري، لذا سيسعى اليوم للانطلاق من جديد.

يتواجد الأهلي صاحب الأرض والجمهور في المركز السابع برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة ولكنه لعب مباراة أقل من المتصدر، ويرغب في تعويض الخسارة التي ألمت به في الأسبوع الماضي أمام أبها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة النصر والأهلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.