الأهلي ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الحزم

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

16' أووووه فرصة خطيرة للراقي تسديدة قوية من المقهوي يتصدى لها حارس الحزم بثبات.

11' ضغط أهلاوي بحثًا عن هدف التقدم.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

محمد المجحد - عبد الباسط هندي - دانكلير - أليوسكي

نوح الموسى - حسين المقهوي - فيليب برادرايتش

هيثم عسيري - عمر السومة - عبد الرحمن غريب



تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-1-4-1

إبراهيم زايد

عبد الرحمن الدخيل - فهد العبيد - أليسون - أسامة الخلف

سعد بن زيدان

أولا جون - أحمد الجويد - عبد الإله حفيظي - نوفل الزرهوني

موحا

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.

الحزم هو الآخر يعيش فترة عصيبة فلم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري السعودي ويتواجد بالمركز الأخير.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الأهلي والحزم، في إطار مباريات الجولة الـ17 الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.