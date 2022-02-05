الأهلي ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي × التعاون

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انطلاق المباراة

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو

سعد بالعبيد - معتز هوساوي - نواف الصبحي - طارق محمد

ألفارو ميدران - أشرف المهديوي

سميحان النابت - حسن العمري - مصطفى فتحي

تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "الأهلي" في الجولة "الـ19" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺💛 pic.twitter.com/M9MvpkHOjq — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 5, 2022

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

إزغان أليوسكي - دانكليز - عبد الباسط هندي - علي مجرشي

كارلوس إدواردو - فرانك كوم - فيليب براداريتش

هيثم عسيري - عمر السومة - عبد الرحمن غريب

في المقابل، يتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويسعى لتحسين ترتيبه في الجدول، وتعويض الإخفاق في الجولة الماضية عندما تعادل مع ضمك بهدف لكل فريق.

يسعى التعاون لاستعادة الانتصارات مرة أخرى بعد أن سقط الفريق في أخر جولتين أمام الهلال والنصر على الترتيب، ويتواجد الفريق في المركز الرابع عشر، ويرغب بالخروج من مناطق الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد الأمير عبدلله الفيصل.