يرفض الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه إطلاق لقب "جامعة القانون" على النادي الأهلي السعودي، موضحًا أن التاريخ شاهد على القضايا التي تخطاها بطريقة غير قانونية.

لجنة الانضباط تنصر الأهلي على الهلال:

الهلال والأهلي تقابلا في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في كلاسيكو اتتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعقب المباراة، تقدم الزعيم باحتجاج رسمي حول مشاركة التونسي حمدي النقاز في اللقاء، بداعي عدم قانونية تعاقد الراقي معه، عقب إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

الطائي كذلك كان قد احتج للسبب نفسه عقب مباراته مع الراقي، لكن احتجاجه قوبل بالرفض، لعدم استكمال إجراءات الاحتجاج.

وبالأمس، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض احتجاج الأزرق، لتؤكد سلامة موقف الأهلي. (طالع التفاصيل)

"كم بطولة حصل عليها الأهلي بنفوذ السطوة؟"

جستنيه لا يعارض إقامة جمهور الراقي الأفراح، لانتصارهم في القضية، لكنه يرفض ترديدهم عبارة "جامعة القانون".

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هلكونا بعبارة جامعة قانون وتناسوا أنهم في يوم من الأيام ميثاق الشرف أنقذهم وفي عام من الأعوام القريبة كادوا يهبطون لولا الاعتذار وتقدير حصلوا عليه من رجل كريم، لما كان لهم اليوم وجود في عالم الكبار،التاريخ شاهد لكثير من الأحداث التي نجوا من عواقبها المؤلمة بفعل فاعل، خليكم ساكتين".

وأضاف: " من أبسط حقوقهم الدفاع عن ناديهم ويفرحوا بأنهم كسبوا قضيتهم بالقانون، إنما يدعون باطلًا بأن ناديهم جامعة قانون، فللأسف الشديد التاريخ يقول غيرذلك".

الإعلامي الرياضي اختتم: "ارجعوا للتسعينات فكم وكم عدد البطولات التي تحققت بنفوذ السطوة ع القانون وع النظام، أرجوكم افرحوا بالقرار واتركوا القانون بعيدًاعن أهوائكم".

هلكونا بعبارة جامعة قانون

وتناسوا انهم في يوم من الايام ميثاق الشرف انقذهم وفي عام من الاعوام القريبة كادوا يهبطون

لولا الاعتذار وتقدير حصلوا عليه من رجل كريم لما كان لهم اليوم وجود في عالم الكبار،التاريخ شاهد لكثير من الاحداث التي نجوا من عواقبها المؤلمة بفعل فاعل،خليكم ساكتين — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) November 17, 2021

لماذا تعاقد الأهلي مع النقاز عقب إغلاق باب الميركاتو؟

الراقي كان قد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الماضي مع البرازيلي باولينيو؛ نجم برشلونة الأسبق، لكن وعقب انتهاء الميركاتو وعقب التعاقد بشهرين فقط، طلب اللاعب فسخ التعاقد، لظروف عائلية، وهو ما وافق عليه مجلس النادي الجداوي.

اللوائح تسمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد عقب غلق باب الانتقالات، لكن بشرط أن يكون الوافد الجديد قد انتهى عقده مع ناديه قبل انتهاء الميركاتو.

النقاز أتى للأهلي كلاعب حر بعدما فسخ عقده مع الترجي التونسي، لكن ما سبب حالة البلبلة في الصفقة هو إعلان نادي الزمالك التعاقد معه، مقابل تنازله عن الشكوى التي قدمها ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكن مؤخرًا مسؤولو الفارس الأبيض يؤكدون أنه لم يتم قيد التونسي في قائمة الفريق، كون فيفا أصدر عقوبته على النادي بمنعه من إبرام تعاقدات جديدة لمدة فترتي انتقالات.

ويؤكد الزمالك في تصريحات رسمية أن الأهلي حصل على بطاقة النقاز الدولية من الاتحاد التونسي لكرة القدم، وليس من الاتحاد المصري، وهو ما يثبت أن اللاعب لم يكن قد وقع للزمالك وقت تعاقد الراقي معه.

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