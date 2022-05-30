"الآن اصطدم الاتحاديون بالواقع المرير المخفي عنهم .. اطردوا الحائلي والبلوي!"

"اختفى طبول الرئيس الذين صدّروا الكذب والتضليل للمدرج"

يبدو أن سقوط الاتحاد بالأمس أمام الطائي دفع البعض للهجوم على مسؤولي العميد، فاقدين الأمل في قدرة الفريق على حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصير الاتحاد في يد الهلال:

حتى صباح أمس الأحد، كان العميد هو متصدر جدول الترتيب متفوقًا بثلاث نقاط على ملاحقه الهلال، مع بقاء ثلاث جولات على النهاية.

فوز الاتحاد في مباراتين وتعادله في واحدة كان كافيًا لتتويج النمور أبطالًا بعد غياب سنوات عن منصة التتويج، دون النظر لنتائج الزعيم.

لكن في المساء انقلب الوضع، إذ انهزم العميد أمام الطائي 1-0، وفاز الزعيم أمام أبها 2-0، ليتصدر الأزرق الترتيب، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الاتحاد، ويتساوى الفريقان في النقاط.

الآن حتى فوز الاتحاد في المباراتين المتبقيتين له أمام الاتفاق والباطن، لن يكون كافيًا لحصد اللقب، إنما عليه انتظار تعثر الهلال في أي من مباراتيه أمام الفتح والفيصلي.

أبو هداية يطالب بطرد الحائلي والبلوي:

الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية أحد من هاجموا إدارة النادي، مطالبًا بطرد الثنائي أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي، من قلعة العميد.

واتهم الإعلامي بعض إعلاميي الاتحاد بمجاملة الإدارة طوال الموسم، وتبرير فشلها في بعض الملفات، محملًا إياهم مسؤولية اقتراب ضياع اللقب.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محاولات تمييع إنتكاسة الفريق الإدارية والفنية بعبارات المصلحة العامة وإستدراج الأزمة الحقيقية بإتجاه مايريده المطبلون والمنتفعون ماعادت تنطلي على أحد .. حبل الكذب قصير والاصطدام بالواقع المرير المخفي عن المدرج يحتاج لمصارحة وبأن الفشل لايمكن تبريره أبداً.

"بعد أشهر يمشي كدا كدا .. وجولات - صدارة بس صدارة ضغط - فإن ضياع الدوري هذا الموسم أعتبره فضيحة تاريخية ووصمة عار لا تنسى عند من يُحس ويُدرك!! الفرق بين الإنسان والحيوان ( العقل ) فإن سلّمته لمن يرعى شؤونه ويديره ويوجهه لك فأهلاً بك في عالمك الذي يليق بعقليتك".

وأضاف: "الإزالة مو من الصدارة كمان، أرحمونا كدا كدا، لا يلام المرء بعد إخفاقه .. بل يُطرد خارج المنظومة".

واختتم: "إختفى طبول الريس الذين صدّروا الكذب والتضليل للمدرج ، لكن عودتهم مسألة وقت .. فهذه النوعية لا يهمها الكيان بعد أن وقفت سداً منيعاً لإخفاء وتغطية البؤس وتبرير الفشل في ملفات كثيرة لو قوبلت بصدق لما وصلوا لهذا الحال البائس .. عموماً لكل حدثٍ حديث سيطول قريباً .. الأيام دوّاره".

🔴 لا يُلام المرء بعد إخفاقه ..

بل يُطرد خارج المنظومة ‼️ pic.twitter.com/Mp4xUIlqnG — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) May 30, 2022

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