الانهيار مستمر .. الإمبراطور أدريانو يظهر في حالة سكر بشوارع البرازيل

ظهر المهاجم البرازيلي المعتزل أدريانو في حالة غريبة في إحدى شوارع ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وكان المهاجم الدولي السابق هو أحد أهم لاعبي إنتر ميلان الإيطالي على مر التاريخ، حيث حقق معهم 9 بطولات كان يشارك فيهم بشكل فعال.

والآن وبعد تلك السنوات التي قدم فيها البرازيلي المتعة لمتابعيه ومحبيه، يظهر في حالة مزرية في ضواحي البرازيل.

في وقته كان أدريانو أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث صال وجال في الملاعب الأوروبية وخاصة الإيطالية يسجل العديد من الأهداف ويصنع الفرص.

واليوم تستمر حياته الغريبة في إبهار المعجبين الذين ما زالوا يتساءلون متى خرجت مسيرته عن مسارها.

حيث يُظهر مقطع فيديو تم تحميله على "TikTok" مكان وجود اللاعب المعتزل وهو في حالة سكر تمامًا يشرب الجعة على دراجة نارية في منطقة فافيلا في ريو دي جانيرو.

فتحول أدريانو من أحد المهاجمين المخيفين الذين يخشاهم جميع مدربي الفرق المنافسة، إلى مجرد شخص عادي يظهر في حالة سكر في ضواحي البرازيل.

وكان يُدعى أدريانو ب "الإمبراطور" عندما كان لاعبًا، حيث جعل جوزيبي مياتزا يهتز بفضل قوته البدنية الهائلة وقوة تسديداته الصاروخية التي كان لها موعد مستمر مع الشباك.

ومع ذلك، فإن إدمانه على شرب الكحوليات أنهى مسيرة رياضية كان مقدر لها أن تكون تاريخية بشكل سيء.

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