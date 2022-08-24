الإنفاق الضخم يبدأ .. نيوكاسل يتعاقد مع مهاجم بـ70 مليون يورو

الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي

منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في أكتوبر الماضي، والجميع يسأل.. أين الصفقات الضخمة؟

الإجابة جاءت في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باقتراب الماكبايز من التعاقد مع الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويأتي ذلك بالاتفاق مع ريال سوسييداد على التعاقد مع مهاجمه أليكساندر إيساك لدعم خط هجوم المدرب إيدي هاو قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ما هي قيمة التعاقد مع إيساك؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن نيوكاسل توصل لاتفاق نهائي مع سوسييداد على ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو بالإضافة لـ5 ملايين كإضافات.

وهو ما اتفق معه الصحفي ديفيد أورنستين من موقع "The Athletic" الذي كشف عن فوز نيوكاسل بسباق ضم السويدي صاحب الـ22 سنة بعد منافسة شرسة من أندية أوروبا للحصول على خدماته.

ومن جانبه وضع سوسييداد شرطًا في عقد إيساك يجعله يستفيد بنسبة 10% من أي عملية بيع مستقبلي للاعب في حالة رحيله عن نيوكاسل.

ولا تعتبر هذه الصفقة هي الأغلى للشراء بالنسبة لنيوكاسل فقط، ولكنها أيضًا أضخم صفقة بيع في تاريخ سوسييداد.

كيف يبدو سوق انتقالات نيوكاسل؟

النادي الإنجليزي دعم صفوفه بالحارس نيك بوب مقابل 11.50 مليون يورو، بالإضافة لمات تارجت مدافع أستون فيلا بـ17.50 مليون يورو.

وتعاقد كذلك مع الهولندي سفين بوتمان من ليل الفرنسي بـ37 مليون يورو، حيث كانت الصفقة الأغلى بالسوق الحالي قبل قدوم إيساك.

ويضرب بذلك السويدي الرقم القياسي لأغلى لاعب في تاريخ نيوكاسل، والذي كان يحمله البرازيلي جويلينتون عند انتقاله من هوفنهايم في موسم 2019/2020 مقابل 44 مليون يورو.