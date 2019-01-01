الانضباط وراء إصرار سييرا على استبعاد دا كوستا آسيويًا

التشيلي يصر رغم محاولات الإدارة لإقناعه بالتراجع عن قرار استبعاد المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب موعد إغلاق باب القيد النهائي بقائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال آسيا، ولا يزال التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، مصرًا على استبعاد المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع الفريق، عن القائمة.

عديد من التقارير أكدت خلال الأيام الماضية وجود محاولات من إدارة أنمار الحائلي لإقناع التشيلي بأهمية قيد المغربي في ظل الأخطاء الدفاعية الساذجة للفريق خلال دور الـ16 إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل.

ومن المنتظر أن يتم غلق باب القيد اليوم الإثنين، دون إطراء أي جديد عن الرباعي الأجنبي للعميد بالقائمة وهم: التشيلي فيلانويفا، البرازيلي رومارينيو، التشيلي من أصل فلسطيني لويس خيمينيز، والأرجنتيني فيتشو.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن مصادرها الخاصة أكدت أن إصرار سييرا على استبعاد دا كوستا يرجع إلى تأخر انضمامه إلى معسكر الفريق الخارجي، الذي أقيم بمانشستر يونايتد، إعدادًا للموسم الجديد، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب التشيلي نجح في إقناع الإدارة بمبدأ فرض المساواة بين اللاعبين، ومنح الفرصة لتمثيل الفريق للأكثر جاهزية بدنيًا ولياقيًا بغض النظر عن الأسماء، لفرض حالة من الانضباط وخلق أعلى درجات الانسجام.

يذكر أن العميد نجح في التأهل إلى دور الـ8 بالبطولة الآسيوية بالتغلب على ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ومن المقرر أن يشهد دور الـ8 كلاسيكو سعودي بين الاتحاد والهلال في 27 من الشهر الجاري.