الانضباط ترفض شكوى النصر ضد "إساءة" خالد البلطان

البلطان ينتصر مجددًا على النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

لماذا قام النصر بشكوى خالد البلطان؟

نادي النصر تقدم بشكوى ضد رئيس الشباب، بشأن قيامه بالإساءة للعالمي عبر أحد البرامج التلفزيونية، وذلك بعد فوز الليوث في الديربي الذي جمع بينهما.

وقال البلطان خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "إنها عادتنا السنوية، وصرفناها".

جاء ذلك بعد فوز الشباب على النصر بهدف دون رد، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

لجنة الانضباط رفضت شكوى النصر

وقامت لجنة الانضباط بمخاطبة خالد البلطان على ما ورد في الشكوى المقدمة ضده من جانب نادي النصر، ليتم رفض الشكوى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث مشاكسات بين الجانبين النصراوي والشبابي، حيث غرمت لجنة الانضباط نادي النصر خلال شهر مايو الماضي، بمبلغ 92 ألف ريال بعد المواجهة التي جمعت بين الفريق.

الجماهير النصراوية قامت بإطلاق هتافات مسيئة ضد خالد البلطان في تلك المواجهة، وهو الأمر الذي أظهره الناقل التلفزيوني.