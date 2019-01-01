بعد الانسحاب من مفاوضات دي ليخت - برشلونة يحاول ضم ليندولوف

ما هي تفاصيل تفاوض برشلونة لضم ليندولوف؟

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع فيكتور ليندولوف، مدافع مانشستر يونايتد، بعد انسحابه من مفاوضات ضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي.

يوفنتوس صار الأقرب للتعاقد مع دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة انسحب من صفقة دي ليخت بسبب مطالب وكيل أعماله، مينو رايولا، المالية المرتفعة.

وأوضحت أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، أبدى إعجابه بمستوى ليندولوف حينما لعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أنّ النادي حاول فتح باب للتفاوض مع الشياطين الحمر، إلا أنّ إدارة الفريق الإنجليزي رفضت التخلي عن اللاعب.

ويحاول برشلونة استغلال عدم تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا لإقناع اللاعب بالضغط على إدارة فريقه للسماح له بالرحيل.

وكان النادي الكتالوني قد راقب اللاعب حينما تواجد في صفوف بنفيكا وذلك أثناء التفاوض على ضم نيلسون سيميدو.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 24 عامًا انضم في 2017 إلى مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون يورو.