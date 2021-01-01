مفاجأة | بيليه وسيطًا .. نادٍ عربي يطلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

هل يرحل الدون لأحد الدوريات العربية؟

فجر سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول طلب أحد الأندية العربية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أحاديث كثيرة خلال الفترة الأخيرة عن تفكير الدون في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، بالموسم المقبل، كونها تجربة لم يحقق بها ما كان يأمل به بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

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وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو و طلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة و أن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي".

#هات_إذنك

••ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو و طلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة و أن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي

••مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه ب٧٧٠ هدف pic.twitter.com/oC6MST4rFy — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 15, 2021

رونالدو أمس الأحد، أصبح الهداف التاريخ لكرة القدم بعدما وصل إلى الهدف رقم 770 في مسيرته بالملاعب، إذ سجل ثلاثية في مرمى كالياري، بالدوري الإيطالي.

وبذلك حطم النجم البرتغالي، رقم الأسطورة بيليه، الذي سجل 767 هدفًا مع الفرق والمنتخبات.

يذكر أن رونالدو يلعب لصالح اليوفي منذ صيف عام 2018، وخلال هذه الفترة شارك في 122 مباراة، وسجل 95 هدفًا، وصنع 22 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فقد حقق لقب الدوري مرتين، ولقب كأس السوبر الإيطالي مرتين.