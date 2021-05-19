لاعب وسط ميلان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

اتخذ التركي هاكان تشالهان أوغلو؛ لاعب وسط إي سي ميلان الإيطالي، موقفًا واضحًا بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه، بيناير الماضي.

صاحب الـ27 عامًا، الذي يقود الروسونيري حاليًا، كان قد انضم لهم في صيف عام 2017 قادمًا من ليفركوزن الألماني، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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ووفقًا للصحفي بـ"سكاي سبورت" فابرزيو رومانو، فإن تشالهان أوغلو تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي الدحيل القطري، إذ عرض عليه 32 مليون يورو، على أن يوقع على عقد حتى يونيو 2024.

وأشار الصحفي إلى أن هذا المبلغ هو صافي ما سيتقاضاه اللاعب التركي خلال ثلاث سنوات بخلاف الحوافز والمكافآت وغيرها، لكن هاكان قابل العرض بالرفض.

صحفي "سكاي سبورت" أوضح أن صاحب الـ27 عامًا لديه عدة عروض أخرى بخلاف الدحيل، لكن لا يزال يجري محادثاته مع مسؤولي ميلان حتى الآن، لتجديد عقده.

Hakan Çalhanoglu has received a contract proposal from Al Duhail (Qatar) until June 2024 offering €32m net in three years as salary... but he wants to stay in Europe 🇶🇦 @SkySport



Çalhanoglu has received many approaches - still in talks with AC Milan to extend his contract. 🇹🇷 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2021

يذكر أن تشالهان أوغلو شارك الموسم الجاري في 42 مباراة بمختلف البطولات مع الروسونيري، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وكان اللاعب الذي ولد بألمانيا، لكنه من أصل تركي، قد بدأ مسيرته في الملاعب بأرض الماكينات، ويعد ميلان هو أول نادٍ يحترف به خارج بلاده.