بطريقة استهزائية - كهربا يرد على مؤتمر رئيس الزمالك

رئيس القلعة البيضاء يواصل هجومه على اللاعب، والأخير يرد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يدع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ المحترف في صفوف نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، هجوم رئيس نادي الزمالك عليه اليوم الأربعاء، يمر مرور الكرام، ليرد عليه بطريقة ساخرة.

مجلس القلعة البيضاء أقام ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم صفقاته الجديدة، التي ضمت ثمانية لاعبين جدد وعودة اثنين من الإعارة.

وخلال المؤتمر، هاجم رئيس الأبيض محترف أفيش، مؤكدًا أنه هرب من إحدى معسكرات الفريق للسهر في إحدى الملاهي الليلة، ناشرًا صورًا له مع فتاة، بجانب تأكيده أن الاتحاد المصري أبلغ النادي البرتغالي باستمرار عقد اللاعب مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة، ليشدد على عدم قانونية انتقاله لأي نادٍ آخر دون موافقته. ( طالع التفاصيل )

ونشر كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة لأحد الأشخاص الذين حضروا المؤتمر وهو يضحك بطريقة هستيرية، معلقًا: "هذه حالتي وأنا أتابع المؤتمر".

يذكر أن أفيش البرتغالي أعلن في 25 من يوليو الجاري تعاقده رسميًا مع كهربا لمدة موسمين مقبلين، في ظل ملاحقة الزمالك له، لامتداد عقده حتى عام 2022.

صاحب الـ25 عامًا خاض الموسم المنقضي 25 مباراة بقميص الفارس الأبيض، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع مثلهم، بجانب قيادته للفريق للتتويج بطلًا للكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي لأول مرة في تاريخه.