سيهرب من كثرة الانتقادات؟ .. مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي في فرنسا

المهاجم المصري لم يهز الشباك منذ مايو الماضي

يبدو أن المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، قرر الرحيل عن فريقه بعدما واجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة، وابتعد عن هز الشباك.

المهاجم المصري كان قد انضم للفريق التركي في الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة من الزمالك، على أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مع وجود عقد في البند يحق لجلطة سراي شرائه نهائيًا.

اقرأ أيضًا | دفاع وانتقاد .. ردود فعل متباينة على أداء مصطفى محمد أمام قاسم باشا

ووفقًا لموقع "20 minutes" الفرنسي فإن نادي بوردو الفرنسي يرغب في ضم صاحب الـ23 عامًا، في آخر أيام الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح الموقع أن مصطفى سيتجه إلى فرنسا اليوم الثلاثاء، للخضوع لكشف طبي، تمهيدًا لإتمام الصفقة، على أن يدخل اللاعب النيجيري صامويل كالو في الصفقة، وينتقل لجلطة سراي.

ربما تكون هذه الخطوة طوق نجاة لمصطفى محمد، الذي تراجع مستواه منذ أن أصيب بفيروس كورونا في الموسم الماضي، مما عرضه للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور.

لاعب المنتخب المصري لم يهز الشباك في الموسم الجاري نهائيًا، فيما كانت آخر أهدافه في 11 مايو الماضي، إذ سجل ثنائية في مرمى دينيزلي سبور في الدوري التركي.

هذا التراجع عكس بدايته تمامًا، حيث انطلق مع الفريق الأحمر والأصفر بصورة قوية، وسجل خمسة أهداف في خمس مباريات، منها ثلاثة في ثلاث مباريات متتالية، وهدفين في مباراة واحدة.

وبشكل عام، شارك مصطفى في 25 مباراة مع جلطة سراي، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع آخر.