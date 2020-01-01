صور | الاتفاق تم .. بيراميدز يجهز للإعلان عن تعاقده مع رمضان صبحي

صاحب الـ23 عامًا يقود الأزرق بالموسم المقبل

توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات محترفه رمضان صبحي بصفة نهائية.

اللاعب قضى الموسم ونصف الماضيين معارًا بالأهلي المصري، وسط محاولات عدة لشرائه نهائيًا، كانت قد انتهت بموافقة النادي الإنجليزي على إتمام الصفقة.

وتفاجأ مجلس القلعة الحمراء بإخطار صبحي له بعدم رغبته في البقاء في صفوف النادي في الموسم المقبل، مبلغًا عزمه الرحيل إلى النادي الناشئ حديثًا. (طالع التفاصيل)

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صاحب الـ23 عامًا تواجد، صباح اليوم الأربعاء، في استاد الدفاع الجوي، مرتديًا قميص ناديه الجديد، لتصوير الفيديو الخاص بالإعلان عن إتمام التعاقد.

وشن جمهور المارد الأحمر هجومًا حادًا على اللاعب الذي أكد في أكثر من مناسبة عدم اللعب في مصر لأي نادٍ بخلاف الأهلي.

الغريم التقليدي للأحمر؛ الزمالك، هو الآخر كان يرغب في الحصول على خدمات قائد المنتخب المصري الأولمبي، رغم تأكيدات مسؤوليه بعدم وجود نية لذلك إلا أن رفض اللاعب حال دون تطور المفاوضات.

وشارك صبحي، الذي نشأ داخل جدران القلعة الحمراء، في تسع مباريات فقط بمختلف البطولات في الموسم الجاري مع الشياطين الحمر، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر، إذ تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب طويلًا.