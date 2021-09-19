اللاعب البرازيلي طلب فسخ عقده بعد احتراق منزله في البرازيل

طالب الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، بضرورة المحافظة على حقوق النادي، وتطبيق اللوائح على البرازيلي باولينيو؛ قائد الفريق، بعد فسخ تعاقده بالأمس.

لماذا فسخ باولينيو عقده مع الأهلي؟

البرازيلي كان قد انضم للنادي الجداوي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الدوري الصيني.

بالأمس، فاجأ الأهلي جماهيره بإعلان فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين، نظرًا لظروف شخصية للاعب.

وأوضح باولينيو أن السبب الرئيس في رحيله هو احتراق المنزل الذي يقيم به والده ووالدته في البرازيلي، وصعوبة تركهما بمفردهما في هذه الأزمة.

كيف سيتضرر باولينيو من فسخ التعاقد؟

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تحافظ على حقوق اللاعبين بالسماح لهم بفسخ العقد تلقائيًا حال عدم تقاضي الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فكذلك سنت قوانين للمحافظة على حقوق الأندية من فسخ التعاقدات من قبل اللاعبين.

فيفا يلزم أي لاعب يقوم بفسخ تعاقده أثناء الموسم، بدفع تعويض لناديه، في محاولة لتقليل خسائر النادي لرحيل لاعب في فترة لا يمكنه به التعاقد مع بديل غيره.

وكتب الرشيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتمنى من المسؤولين بنادي الاهلي ان يعرفوا انه يمنع فسخ العقد اثناء الموسم يجب تطبيق المادة 6 فقرة 1يلتزم المخالف بفسخ العقد بدفع "تعويض"".

وأضاف: "أتمنى أن يطالبوا اللاعب باولينهو بدفع تعويض بالاضرار التي سوف تلحق بنادي جراء فسخ العقد حسب الفقرة (د) من المادة 6، حافظوا على حقوق النادي".

اتمنى من المسؤولين بنادي @ALAHLI_FC ان يعرفوا انه يمنع فسخ العقد اثناء الموسم يجب تطبيق المادة 6 فقرة 1يلتزم المخالف بفسخ العقد بدفع "تعويض"

و يطالبون اللاعب “باولينهو” بدفع تعويض بالاضرار التى سوف تلحق بنادي جراء فسخ العقد حسب الفقرة (د) من المادة 6

📌حافظوا على حقوق النادي pic.twitter.com/FKqx2JQeXy — 🇸🇦عايد الرشيدي/ Ayed🇸🇦 (@ayed7171) September 19, 2021

باولينيو يتنازل عن مستحقاته:

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللاعب البرازيلي تنازل عن كافة مستحقاته المالية لدى النادي، لتنفيذ طلبه بفسخ التعاقد.

وألمح اللاعب خلال حديثه بعد الرحيل، إلى وجود أزمة مالية في النادي تؤثر على تركيز اللاعبين أثناء المباريات، لكنه أعرب عن تفاؤله بتخطي هذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

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