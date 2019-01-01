رسميًا - الوحدة يفسخ عقد الجزائري مباراكو

ستة أشهر فقط قضاها الجزائري في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء، توقيع مخالصة مالية مع الجزائري زيدان مباراكو؛ مدافع الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للوحدة في يناير الماضي قادمًا من مولودية الجزائر، لكن لم يُكتب لمسيرته النجاح.

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ولم يشارك الجزائري مع الفريق السعودي سوى في 13 مباراة بالدوري والكأس، سجل بها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.

📝 تتقدم إدارة نادي #الوحدة بشكرها العميق للجزائري زيدان مباراكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد فك الارتباط معه بالتراضي متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة . pic.twitter.com/LHLkgzPdwn — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 16, 2019

الوحدة هو أول تجربة احترافية في مسيرة مباراكو بعدما لعب في الجزائر لمولودية بجاية ومولودية الجزائر فقط.

يذكر أن مباراكو لم يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي وصل بها محاربو الصحراء إلى النهائي، الذي يُقام في 19 من يوليو الجاري.