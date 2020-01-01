بشرى لجمهور الهلال بشأن إدواردو

المحترف البرازيلي قضى خمسة أعوام في صفوف الزعيم

ترددت أنباء كثيرة خلال الأيام الماضية، عبر الإعلام الأجنبي، خاصةً البرازيلي منه، حول امتلاك البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، لعدة عروض للعودة إلى بلاده، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

البرازيلي ينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتم تجديد عقده، ولم يُفتح خط للتفاوض معه من قبل إدارة فهد بن نافل.

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بعض التقارير زعمت خلال الأيام الماضية نقلًا عن موقع "Meu Timão" البرازيلي أن نادي كورينثيانز البرازيلي قدم عرضًا لإدواردو، واقترب من التعاقد معه إلا أن هذا الموقع أوضح أن هناك سوء تفاهم حدث.

"Meu Timão" أكد أن كل ما نقل عنه تم فهمه بصورة خاطئة، إذ تم نقله من المنتدى الخاص بآراء جماهير الموقع، واعتبره البعض خبرًا موثوقًا منه.

وأشار الموقع البرازيلي أنه تواصل مع اثنين من الأشخاص القريبين من إدارة كورينثيانز، وأكد الثنائي أنه ليس هناك أي اهتمام من النادي بالتعاقد مع محترف الزعيم.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للأزرق في صيف عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي.

وخاض إدواردو خلال الموسم الجاري 25 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع آخر.