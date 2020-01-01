رسميًا - علي البليهي هلاليًا حتى 2023

مفاوضات تجديد العقد طالت، لاختلاف في المقابل المادي، لكن التوقيه تم في النهاية

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه علي البليهي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

جرت مراسم التوقيع، مساء الليلة، في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري بمقر النادي، في حضور فهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء.

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المدافع كان قد دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، مما يتيح له الانتقال إلى أي نادٍ آخر بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، دون الحصول على موافقة مسؤولي الزعيم.

يذكر أن صحيفة "الرياضية" أوضحت أن اللاعب سيتقاضى ستة ملايين ريال بكل موسم، بواقع 18 مليونًا لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت "الرياضية" إلى أن مسؤولي الهلال اضطروا لرفع قيمة عقد اللاعب بعدما رفض تجديد عقده خلال الأيام الماضية، وطلب زيادة في العرض المقدم.

المدافع صاحب الـ30 عامًا يلعب للزعيم من صيف عام 2017، إذ انضم له قادمًا من نادي الفتح.

وشارك البليهي بالموسم الجاري في 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر.